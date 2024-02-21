«الانتقالات الشتوية» تغلق اليوم.. وفرصة أخيرة أمام الأندية لدعم صفوفها  

يغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمقر اتحاد الكرة في دبي، باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب للموسم الرياضي 2023-2024، بعدما كانت قد انطلقت اعتباراً من 22 يناير الماضي.

وستكون الأندية أمام فرصة أخيرة لإتمام تعاقداتها الشتوية، لاسيما في دوري أدنوك للمحترفين لدعم صفوفها بلاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتها الفنية.

وخلت فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى الآن من الصفقات الكبيرة من العيار الثقيل، مثلما كانت عليه الحال في السنوات الماضية، التي كانت الأندية تفاجئ فيها الساحة الرياضية بتعاقدات مع لاعبين كبار ومشاهير النجوم على مستوى العالم.

وتمثلت أبرز تعاقدات الأندية حتى الآن في تعاقد نادي الوصل مع اللاعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون قادماً من نادي أولسان، فيما تعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي كاوان سانتوس (19 عاماً) لاعب بالميراس، في حين ضم الوحدة اللاعب الأوزبكي خومجيمات إيركينوف.

في المقابل، تعاقد عجمان مع كل من مدافع الجزيرة السابق ميلوش كوسانوفيتش، ولاعب خورفكان السابق البرازيلي رافائيل دودو، فيما أعلن حتا تعاقده مع النيجيري شيزوم إجبوشولام، وضم كذلك المهاجم سيزار لوبي مانزوكي، فيما ضم نادي بني ياس اللاعب الكونغولي برستيج مبونغو، وتعاقد خورفكان مع المهاجم البرازيلي رانييل سانتانا، وضم نادي الإمارات الثنائي الأجنبي المدافع الياباني ليو أوساكي، ولاعب النصر السابق ضياء السبع.