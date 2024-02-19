«فيكتوري» يعود لمونديال الزوارق السريعة في الفجيرة

اعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة زورق فيكتوري مجددا بعد غياب عاميين في بطولة العالم للزوارق السريعة (اكس كات) في الموسم 2024 والذي ينطلق بعد ايام في إمارة الفجيرة.

وأكملت إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات لخوض التحدي المرتقب والذي يدخله الفريق كالعادة بهدف الفوز والمنافسة على اللقب العالمي الذي يملك فيه الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز والتتويج (5 مرات).

وأعلنت إدارة فريق فيكتوري التعاقد رسميا مع الثنائي المتوج باللقب العالمي موسم 2017 البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي اللذين سيحملان طموحات الفريق في البطولة العالمية من أجل الذهاب بعيدا نحو اللقب والصدارة.

ويتطلع الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري لإستعادة الأمجاد التليدة وتحقيق اللقب العالمي بنهاية الموسم الثاني عشر هذا العام حيث يتمتع الثنائي بخبرات كبيرة اكتسباها من المشاركة مع فيكتوري في البطولات العالمية.

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي ان العودة للمشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة (اكس كات) ياتي ترجمة لرؤية وتوجهات مجلس إدارة النادي في المنافسة العالمية ورعاية المواهب الوطنية وتوفير الفرص لها وللفرق للمشاركة ورفع علم الدولة في مختلف المحافل.