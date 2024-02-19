فاسكيز: «الأبيض» حقق حلماً طال انتظاره في «مونديال الشاطئية»

اعتبر البرازيلي فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن التأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية حلم طال انتظاره، وأن الأقدار شاءت أن يتحقق هذا الحلم وسط الجمهور الإماراتي وعلى ملعب مونديال «الإمارات 2024».

وحسم منتخب الإمارات التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) في مونديال الشاطئية بفوزه، أول من أمس، على نظيره الأميركي 3-2 بعد التمديد ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى للمونديال، وارتفاع رصيده إلى خمس نقاط، قبل خوض الجولة الأخيرة في الدور الأول أمام إيطاليا اليوم.

وقال فاسكيز: «انتظرنا هذا الفوز والتأهل كثيراً، والذي تحقق نتيجة عمل وتضافر جهود الجميع، ومن جميع المسؤولين ومنذ فترة طويلة. هؤلاء اللاعبون يستحقون أن ينالوا هذا الشرف، بعدما بذلوا ما في وسعهم خلال المراحل الماضية، وكانوا نموذجاً في الالتزام والعطاء، فتحقق لهم ما أرادوا».

تُعدّ هذه هي المشاركة الثامنة لمنتخب الإمارات في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عبر تاريخه، حيث شارك سابقاً في نسخ أعوام 2007 و2008 و2009 و2013 و2017 و2019 و2021.

ولم يتسنَ لمنتخب الإمارات التأهل إلى الدور التالي خلال مشاركاته السابقة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا الحلم خلال آخر ثلاث مشاركات، التي تأهل فيها للمونديال على التوالي بوجود معظم اللاعبين الحاليين، لكنه لم يحقق هذا الطموح إلا في النسخة الحالية.

وأضاف فاسكيز: «حققنا أول أهدافنا من مشاركتنا الحالية في المونديال، وهي التأهل للمرة الأولى إلى الدور التالي، ولايزال بإمكاننا القتال حتى النهاية، لأن اللاعبين يملكون الروح والطموح، علاوة على وجود هذه الجماهير الرائعة التي دعمتنا وساندتنا كثيراً وكان لها دور إيجابي في تحقيق هذا الفوز».

وأكد فاسكيز أن «تباين المستوى خلال المباراة الواحدة، سمة كرة القدم الشاطئية، ولا يمكن مقارنتها بكرة القدم العادية»، وأوضح: «لا يمكن أن ننظر لكرة القدم الشاطئية، بالعين نفسها التي تنظر لكرة القدم العادية، متعة هذه اللعبة أنها متغيرة كل لحظة، والتحكم في مستواك وتحقيق أقصى استفادة من الأوقات التي تكون فيها مسيطراً يُعدّ السر الحقيقي في هذه اللعبة، وهو ما فعلناه في هذه المباراة، تفوقنا وأحرزنا هدفين، ثم عدنا في الوقت الإضافي واستغلينا أول فرصة لصناعة الفارق». وأكد أن «المشوار لم ينتهِ بعد، وأن الطموح لايزال قائماً في تحقيق المزيد»، وقال: «نخوض كل مباراة في المونديال على اعتبار أنها (نهائي)، ونسير خطوة بخطوة، ولايزال لدينا مباراة إيطاليا في ختام مرحلة المجموعات، وعلينا أن نتعامل مع المباراة المقبلة أولاً قبل التطلع لما هو بعد ذلك».

المنتخب كامل العدد في لقاء إيطاليا

يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في السابعة والنصف من مساء اليوم نظيره الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة على ملعب حي دبي للتصميم بدبي.

واكتملت صفوف «الأبيض» بعودة اللاعب أحمد بشر، الذي تعرض للطرد في مباراة الجولة الأولى، وغاب عن تشكيلة المنتخب في مواجهة المنتخب الأميركي، أول من أمس.

واستعد المنتخب للمواجهة الإيطالية بأداء تدريبات خفيفة، وقد حرص الجهاز الفني والطبي للمنتخب على إجراء عمليات استشفاء لجميع اللاعبين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً في الجولتين الماضيتين. وقال حارس المنتخب الوطني، حميد جمال: «تنتظرنا مباراة قوية أمام منتخب إيطاليا متصدر المجموعة، نحن حريصون على مضاعفة جهودنا لختام مرحلة المجموعات بتحقيق العلامة الكاملة وتصدر مجموعتنا، وتعاهدنا على بذل المزيد من الجهد من أجل شعار المنتخب، رغبة منا في زيادة الإنجازات التي حققناها معاً لكرة القدم الشاطئية الإماراتية في مناسبات عديدة».