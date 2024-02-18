«أبيض الشاطئية» يقصي أميركا ويكمل طريق المونديال

ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، التي تستضيفها الدولة حالياً على ملعب حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً، وتستمر منافساتها حتى 25 فبراير الجاري.

جاء تأهل «أبيض الشاطئية» بعد فوزه على نظيره الأميركي 3-2، بعد التمديد لوقت إضافي في المباراة التي جرت بينهما أمس، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وكان المنتخب الوطني هو البادئ بالتسجيل عن طريق راشد عيد، ثم تعادل للفريق الأميركي الحارس كريتسوفر توث، وعاد الأبيض للتقدم بواسطة عبدالله عباس، وقبل النهاية بقليل نجح ليساندرو كانيلي في التعادل، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي رجح من خلاله علي محمد كفة الأبيض بتسجيله هدف الفوز.

وتأهل عن المجموعة أيضاً المنتخب الإيطالي، بعدما تمكن من تحقيق فوز عريض على المنتخب المصري، بنتيجة 6-2، ليودع «الفراعنة» رسمياً منافسات البطولة من مرحلة المجموعات.

ووضع فابيو سكياكا المنتخب الإيطالي في المقدمة، لكن مصطفى علي تمكن من إدراك التعادل، لكن الطليان تمكنوا من العودة للتقدم بفضل لاعبهم لوكا بيرتاكا، ثم أضاف زميله إليساندرو ميشيلي الهدف الثالث، ليعود مصطفى ويقلص الفارق للفراعنة، إلا أن الفريق الإيطالي كشر عن أنيابه وسجل ثلاثة أهداف تباعاً، حملت توقيع كل من جوسيب جونيور وتوماسو فازيني وماركو جيرودوني.

وهناك مباراة الأبيض ضد نظيره الإيطالي، التي ستقام غداً لتحديد صاحب الصدارة والوصيف، إذ يتفوق الطليان بفارق نقطة، بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، فيما يملك الأبيض خمس نقاط.

وتنص اللوائح على أن الفريق الفائز في الوقت الأصلي يحصل على ثلاث نقاط، في حين يحصل الفريق الفائز في الوقت الإضافي على نقطتين.

من جهته، لحق منتخب تاهيتي بركب المتأهلين للدور الثاني، بعد فوزه على الإسباني 5-3 ضمن منافسات المجموعة الثانية.