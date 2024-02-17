مدرب منتخب الشاطئية: اجتزنا أول خطوة بنجاح.. والقادم أصعب

أكد البرازيلي فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن «الفريق اجتاز أول خطوة بنجاح في مونديال الشاطئية (الإمارات 2024)، لكن المشوار لايزال أمامه طويلاً والقادم أصعب، والفريق يحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز». وكان المنتخب قد فاز في مباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى على مصر، 2-1، ليتقاسم صدارة المجموعة بثلاث نقاط، مع إيطاليا الفائزة على أميركا 3-1. وقال فاسكيز في تصريحات صحافية: «المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة، والضغوط فيها كبيرة، ولكننا عرفنا كيف نتحكم فيها ونحقق هدفنا». وأضاف: «كان من الطبيعي أن نتعرض للضغط في الشوط الأخير بعد تقدمنا بهدفين، لكننا نجحنا في التعامل مع الموقف والخروج بالنتيجة الإيجابية لمصلحتنا في النهاية، حتى في ظل النقص العددي وطرد أحد لاعبينا». وأكد فاسكيز أن المنتخب مرّ بالسيناريو نفسه مرتين في آخر نسختين من المونديال، ولكن عليه أن يبقى تركيزه هذه المرة في قمته، وعليه التفكير في مباراة الولايات المتحدة. ويواجه منتخب الإمارات نظيره الأميركي اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وأشار إلى أنه تابع مباراة إيطاليا مع الولايات المتحدة التي أقيمت في افتتاح مباريات المونديال وشهدت فوز إيطاليا، لافتاً إلى أن المنتخبين يتميزان بجودة كبيرة، ومواجهتهما لن تكون سهلة، وعلى منتخب الإمارات أن يكون مستعداً لمواجهة كل منهما بمنتهى التركيز. وعبر عن إعجابه بما تقدمه دبي في هذه النسخة من المونديال، التي يمكن اعتبارها أفضل نسخة في تاريخ المونديال باعتراف الجميع. وقال: «شاهدت وحضرت عدداً كبيراً من بطولات كأس العالم، وما تقدمه دبي في هذه النسخة يفوق الوصف، ونتمنّى أن نكمل جمال الصورة بنجاحنا في التأهل للدور التالي».

اليابان تنتزع فوزاً صعباً من كولومبيا

حقق منتخب اليابان فوزه الأول في المونديال، بتغلبه بصعوبة على نظيره الكولومبي 3-2، يوم أمس، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة، على ملعب حي دبي للتصميم.

ورغم أفضلية اليابان الذي أحرز هدفين متتاليين عبر أكاجوما تاكويا وموريرا اوزو، إلا أن كولومبيا قلص الفارق عن طريق افيلا إيسلدر، قبل أن يمنح أوبا تاكاكي منتخب اليابان الهدف الثالث، وعاد منتخب كولومبيا وأحرز هدفه الثاني عن طريق بانتوجا خوليو قبل نهاية المباراة بدقيقتين. وفي لقاء آخر ضمن المجموعة الرابعة، فاز منتخب البرتغال بنتيجة كبيرة 8-2 على المكسيك.