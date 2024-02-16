عجمان إلى ربع نهائي الكأس على حساب حتا

حسم عجمان اليوم بطاقة ربع نهائي الكأس، بعد فوز صعب خارج أرضه أمام حتا في ثمن النهائي، بهدف دون رد، حمل توقيع البديل، جيانلوكا مونيز، في الدقيقة 48 من تسديدة خدعت الحارس، سالم خيري وسكنت على يمناه.

وجاءت المباراة أقل من المتوسط ولم تشهد هجمات خطرة من الفريقين خلال الشوط الأول باستثناء تسديدة للاعب عجمان البحريني علي مدن، والتي ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تستقر بعد ذلك خارج الملعب.

ولم تتغير الصورة كثيرا في الشوط الثاني، اذ اهتم عجمان بتأمين دفاعاته بعد أن سجل هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي لم تُسفر عن أي خطورة على مرمى حتا، في وقت ظل فيه ردة فعل لاعبيه متأخرة حتى الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة، اذ ضغط في محاولة لإدراك التعادل دون جدوى.