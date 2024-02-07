«فيفا»: مشهد منتخب الإمارات في مونديال الشاطئية 2008 «استثنائي»

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الضوء على أبرز 10 مشاهد في تاريخ المونديال، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

ومن أبرز المشاهد التي لا تنسى، مشهد يخص منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية خلال مشاركته في مونديال 2008، الذي أقيم في فرنسا، وتحقيقه أول فوز له في مسيرته بالمونديال.

وشارك منتخب الإمارات في سبع بطولات كأس عالم لكرة القدم الشاطئية على مدار تاريخه، بدءاً من نسخة 2007 التي أقيمت بالبرازيل، وانتهاء بآخر نسخة عام 2021 التي أقيمت في روسيا، وأول فوز حققه كان على الكاميرون في نسخة عام 2008، وستكون النسخة الجديدة هي ظهوره الثامن في تاريخ المونديال.

واعتبر «فيفا» أن تحقيق الفوز الأول في مونديال الشاطئية، يعد أمراً رائعاً لأي منتخب، ولكن تحقيقه على الطريقة الإماراتية يعد استثنائياً.

والتقى منتخب الإمارات في نسخة عام 2008 مع نظيره الكاميروني في المباراة التي جمعت بينهما على شاطئ «دو برادو» في مارسيليا، وكانت النتيجة تشير إلى تأخره بنتيجة (1-2) في منتصف المباراة تقريباً.

ووصف الفيفا اللحظات التالية: «كل شيء تغير، وحدث التغير الهائل في النتيجة، حيث سُجلت 10 أهداف في المباراة خلال الـ11 دقيقة التالية، منها ثمانية أهداف لمصلحة منتخب الإمارات».

وأضاف: «اللافت أكثر أن لاعبي منتخب الإمارات رامي المصعبي، وعلي كريم، وسليمان البلوشي، وإبراهيم البلوشي، سجلوا أربعة أهداف في غضون 84 ثانية فقط، ليحقق رجال المدرب مارسيلو مينديز، مدرب الإمارات وقتها، الفوز بنتيجة (10-4)».