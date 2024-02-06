فتح باب الترشح لـ «جائزة البصمة الرياضية»

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب استلام ملفات الترشح للدورة الخامسة من «جائزة البصمة الرياضية» إحدى فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2024» التي تنظمها مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد» من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء في الرياضة والمجتمع.

ويتواصل استلام ملفات الترشح للدورة الحالية من الجائزة عبر موقع مجلس دبي الرياضي أو البريد الإلكتروني INFO@DUBAISCAE.AE، على أن يتم تكريم الفائز بـ«جائزة البصمة الرياضية» ضمن حفل تكريم الفائزين في جميع فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2024»، والمقرر تنظيمه تزامناً مع الاحتفال بـ«يوم العمل الإنساني الإماراتي» الذي يوافق ذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبعد إكمال استلام ملفات الترشح للجائزة، سيتم البدء في إجراءات التحكيم خلال منتصف مارس المقبل، لاختيار الفائز في هذه الجائزة الوطنية الرائدة التي تدعم وتكرم المميزين ممن تركوا بصمتهم في تطوير الرياضة والنشاط البدني، وتنشر مفهوم العمل التطوعي في القطاع الرياضي.

وحث مجلس دبي الرياضي الأندية والمؤسسات الرياضية والأفراد في القطاع الرياضي من ذوي الإسهامات في العمل الإنساني ودعم نشر ممارسة الرياضة، على الترشح للتنافس في الفئتين: الفردية والمؤسسية، ونيل شرف الفوز بهذه الجائزة الوطنية المهمة التي تعزز قيم العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع ضمن محور التنافس: (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث تكون تلك المبادرات ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي.