استاد هزاع بن زايد يستضيف نهائي الكأس

اعتمد اتحاد كرة القدم، إقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الجاري 2023-2024، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً.

ويجري اتحاد الكرة عند الساعة 18:45 من مساء اليوم في فندق إرث بالعاصمة أبوظبي، قرعة دور الـ16 لبطولة الكأس للموسم الرياضي 2023-2024.

وتُقام القرعة بمشاركة 16 فريقاً، من بينهم 14 فريقاً من أندية المحترفين، وهم: الشارقة «حامل اللقب»، والعين، وشباب الأهلي، والوصل، والوحدة، والجزيرة، والنصر، وبني ياس، والبطائح، وخورفكان، واتحاد كلباء، وعجمان، وحتا، والإمارات، بجانب فريقي دبا، والعربي المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

وأجرت لجنة المسابقات بعض التعديلات على نظام المسابقة في نسختها الجديدة بهدف إضفاء مزيد من الإثارة والقوة والندية بين الفرق المتنافسة، أبرزها لعب مباريات دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة بحسب القرعة، بينما ستُلعب مباريات الدورين الربع النهائي، ونصف النهائي على ملاعب محايدة، علماً أن نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار. وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات مختلف الأدوار للبطولة، حيث ستلعب مباريات دور الـ16 على مدار ثلاثة أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري، ومباريات الدور ربع النهائي يومي 2 و3 أبريل المقبل، ومباراتا الدور نصف النهائي يومي، 16 و17 من الشهر نفسه، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، إن فرق العمل المختلفة بالاتحاد أنهت الأمور التنظيمية كافة للحدث، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات مع الأندية، بهدف التشاور حول كل ما يتعلق بالبطولة الأغلى ونظامها. وأكد الأمين العام حرص اتحاد الكرة على تطبيق أعلى معايير الجودة في هذه النسخة، بداية من نظام القرعة التي ستكون إلكترونية، وكذلك في مختلف المباريات التي ستشهد مبادرات جديدة ومبتكرة، موجهاً شكره لكل الشركاء والأندية ووسائل الإعلام والرعاة على جهودهم في دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي يُنظمها اتحاد الكرة.