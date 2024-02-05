أندية دبي تستعرض أفضل طرق الاستثمار في الرياضة مع رئيس مانشستر يونايتد

التقى أمين عام مجلس دبي الرياضي، ورؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بدبي، مع أفرام جليزر أحد ملّاك فريق مانشستر يونايتد، ورئيس مجلس إدارة النادي الإنجليزي الكبير، ومالك نادي تامبا باي، وفريق ديزرت فايبرز للكريكت، حيث تمت مناقشة أنجح طرق الاستثمار في قطاع الرياضة بشكل عام والأندية بشكل خاص، ودمج الرياضة بالاقتصاد والمجتمع.

عُقد اللقاء في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث تم فيه استعراض العمل في الأندية الرياضية وانتقاء أفضل الكوادر للعمل، والتواصل مع المجتمع والربط ما بين الرياضة والاقتصاد وتكوين مشروع رياضي ناجح تستفيد منه الأندية.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر مروان بن غليطة، ورئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا أحمد سعيد محمد البدواوي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة.

وعبّر أفرام عن سعادته بتأسيس ناديه للكريكت في دبي، وأكد أن وجود قاعدة جماهيرية كبيرة في دبي، وكذلك تواجد كوادر مؤهلة للعمل وإنجاح أي مشروع رياضي، هو ما شجعه على أن يخطو هذه الخطوة المهمة، وأكد أنه حريص على تعزيز أواصر التعاون مع القطاع الرياضي في دبي، وقدّم شكره إلى مجلس دبي الرياضي الذي يقوم بإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي. وتناقش مروان بن غليطة والشعفار والبدواوي مع أفرام جليزر بخصوص العديد من الموضوعات ذات العلاقة، وسبل تأسيس الأندية الرياضية الناجحة وتطوير الأعمال على مستوى الإدارة والبناء بالربط مع أفراد المجتمع. واصطحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أفرام جليزر في جولة بأروقة المجلس، حيث أطلعه على طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموماً وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب، كما أطلعه على مختبر الابتكار وبقية الأقسام التي يتضمنها مقر المجلس.

وفي ختام اللقاء، قدم أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أفرام جليزر النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يوثق بالكلمة والصورة مراحل تأسيس دولة الإمارات ومراحل نمو وتطور إمارة دبي ووصولها إلى مكانتها الحالية.