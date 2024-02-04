لوتي كوبيكي وعائشة فولاذ بطلتا «سباق السيدات» في «السلم للدرّاجات الهوائية»

توجت البلجيكية لوتي كوبيكي من فريق شباب الأهلي بلقب فئة النخبة، وعائشة فولاذ من فريق «ماي ووش»، بلقب فئة الإماراتيات الهواة في «سباق السيدات» الذي أقيم، أمس، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي.

وأعطى شارة انطلاق السباق، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، الذي تابع المنافسات، كما حضر السباق أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.

وقادت الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم، بطلة نسختي 2021 و2023، فريق «ماي ووش» للفوز بفئة الإماراتيات الهواة، حيث تواجدت طوال السباق، وحفزت المتسابقات قبل المنافسات وخلالها، فكان لوجودها وتحفيزها الأثر البالغ في التفوق، حيث حلت عائشة فولاذ من فريق «ماي ووش» بالمركز الأول لفئة الإماراتيات الهواة، تلتها بالمركز الثاني موزة الغفلي من فريق «ماي ووش» أيضاً، وبالمركز الثالث غاية المحرزي من فريق «إيرويك رسينج».

وجاءت موزة سالم المنصوري من فريق الوثبة بالمركز الأول في فئة فوق 40 عاماً.

وعلى صعيد فئة النخبة، جاءت لوتي كوبيكي من فريق شباب الأهلي بالمركز الأول، وبالمركز الثاني لورينا ويبيس من فريق شرطة دبي، وبالمركز الثالث بيترا جونكو من فريق شرطة دبي.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، حل فريق شرطة دبي بالمركز الأول، وشباب الأهلي بالمركز الثاني، و«سولت» بالمركز الثالث.

أقيم السباق لمسافة 108 كلم في منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، بمشاركة 150 متسابقة من 36 جنسية مختلفة، فيما بلغ عدد الفرق المشاركة 23.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي: «نشيد بأداء المتسابقات اللواتي قدمن أفضل وأقوى المستويات طوال السباق. وقد حرصنا على الجمع بين فئتي المحترفات والهواة في نفس السباق، لأن هذا يمنح الفرصة للاعباتنا لخوض المنافسات رفقة المحترفات ومتابعة أدائهن، بما يزيد من خبراتهن».

وأضاف: «جاء أداء جميع المشاركات على قدر التطلعات، حيث قدمن هذه اللوحة التنافسية الجميلة، وتميز السباق بالندية والمستويات الإيجابية على الرغم من سرعة الرياح التي أسهمت في رفع مستوى التحدي».

وعبّرت البلجيكية لوتي كوبيكي، عن سعادتها بالفوز بهذا السباق القوي، الذي شهد منافسة قوية في معظم مراحله، مشيرة إلى أن هذا السباق يعد خير إعداد بالنسبة لها ولفريقها للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري.

من جانبها، أعربت عائشة فولاذ عن سعادتها بلقب فئة الإماراتيات الهواة للمرة الأولى على الرغم من مشاركتها في أكثر من نسخة سابقة.

وقالت: «سعادتي غامرة، كل عام أشارك لكن لم أوفق من قبل في حصد المركز الأول، وسعيت إلى تحقيق طموحي في هذه النسخة، وبالتعاون مع زميلاتي وبعد خوض العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، نجحت في الإسهام بحجز المركزين الأول والثاني لفريقي».

ووجهت شكرها إلى الشيخة مدية بنت حشر آل مكتوم على دعمها، وإلى مدربها يوسف ميرزا على جهوده المستمرة مع الفريق التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

«السباق الصحراوي» يختتم الموسم الثامن

سيكون ختام الموسم الثامن لبطولة السلم للدراجات الهوائية مع إقامة «سباق السلم الصحراوي» يوم 11 فبراير الجاري، وهو السباق الرابع بعد إقامة سباق النخبة الذي امتد لمسافة 182 كلم انطلاقاً من حتا، وتوج بلقبه السلوفيني لوكا مزغيك دراج فريق شباب الأهلي، وسباق الهواة الإماراتيين «السباق إلى الفضاء» الذي فاز به راشد البلوشي من «فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي» وامتد لمسافة 148 كلم انطلاقاً من مركز محمد بن راشد للفضاء، وسباق السيدات الذي اختتم، أمس، ويبلغ مجموع الجوائز المالية المخصصة للفائزين في هذه السباقات الأربعة 3.5 ملايين درهم.

• «شرطة دبي» في صدارة فرق «النخبة».. و«ماي ووش» الأول في فئة «الإماراتيات».