حصيلة المنتخب في آسيا.. 17 فوزاً و9 تعادلات و22 خسارة

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مشاركته الـ11 في كأس آسيا بخوض المباراة رقم 48، وخلال مشواره في البطولة القارية حقق «الأبيض» الفوز في 17 مباراة، وتعادل في تسع، وخسر 22، وسجل 47 هدفاً، واستقبلت شباكه 59، وفيما يظل أفضل إنجاز هو الحصول على المركز الثاني في نسخة 1996 خلف السعودية (البطل)، إلا أن ركلات الحظ عاندته في تلك المباراة، وتكرر الأمر نفسه أمام طاجيكستان، الأحد الماضي، في النسخة الحالية من كأس آسيا المقامة في قطر، التي ودعها المنتخب الوطني من دور الـ16.

وأظهرت الإحصائية التي جمعتها «الإمارات اليوم» من مشاركات المنتخب في المحفل الآسيوي أن مشاركات «الأبيض» في الثلاث نسخ الأخيرة: 2015 و2019 و2023 شهدت ثماني حالات فوز، وهو رقم يعادل ما حققه «الأبيض» على مدار مشاركاته في خمس نسخ خلال الفترة من 1980 إلى 1996.

وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المنتخب الوطني مرحلة دوري المجموعات في ثلاث نسخ متتالية، علماً بأن مشوار المنتخب في ثلاث نسخ سابقة على التوالي توقف في محطة دوري المجموعات، وتحديداً في نسخ 2004-2007-2011، إذ في المجمل لعب تسع مباريات، وفاز مرة، وتعادل مرتين، وخسر ست مرات.

وعلى الرغم من أن الوادع أمام طاجيكستان بركلات الترجيح 3-5 كان صادماً، إلا أن خسارة نهائي 1996 أمام السعودية بالطريقة نفسها لاتزال هي الأقسى في تاريخ مشاركات «الأبيض»، إذ احتكم الطرفان وقتها لركلات الترجيح التي أدارت ظهرها لـ«الأبيض» بنتيجة 2-4، في حين كان المنتخب كذلك قد خسر لقاء تحديد المركز الثالث في نسخة 1992 أمام الصين 3-4، بينما ابتسمت ركلات الترجيح لـ«الأبيض» مرة واحدة فقط، وكان ذلك في نسخة 2015 حينما تخطى اليابان 5-4 في مباراة دور الـ16.

وحمل الهدف الذي سجله المدافع خليفة الحمادي في لقاء طاجيكستان الأخير الرقم 47 في تاريخ المنتخب، في وقت يتصدر فيه المهاجم علي مبخوت قائمة هدافي المنتخب في المحفل القاري بتسجيله تسعة أهداف، رغم مشاركته في نسختين فقط، علماً بأن شباك «الأبيض» استقبلت 59 هدفاً.

وبيّنت الإحصاءات كذلك أن 24 هدفاً جرى تسجيلها في النسخ الثلاث الأخيرة، مقابل تسجيل 19 في النسخ الخمس الأولى، كما أن شباك المنتخب استقبلت في نسخ 2015 و2019 و2023 لـ21 هدفاً، مقابل 28 خلال جيلي الثمانينات والتسعينات.

نتائج المنتخب في كأس آسيا

الكويت - 1980

الإمارات 1- 1 الكويت (أحمد تشومبي).

الإمارات 1- 2 قطر (غانم الهاجري).

الإمارات صفر- 2 ماليزيا.

الإمارات 1-4 كوريا الجنوبية (أحمد تشومبي).

سنغافورة - 1984

الإمارات صفر-3 إيران.

الإمارات 2-صفر الهند (عدنان الطلياني وفهد خميس).

الإمارات 1-صفر سنغافورة (فاروق عبدالرحمن).

الإمارات صفر-5 الصين.

قطر - 1988

الإمارات صفر-1 كوريا الجنوبية.

الإمارات 1- 2 قطر (حسن محمد).

الإمارات صفر-1 إيران.

الإمارات 1- صفر اليابان (عبدالعزيز محمد).

اليابان - 1992

الإمارات صفر-صفر اليابان.

الإمارات صفر-صفر إيران.

الإمارات 2-1 كوريا الشمالية (خميس سعد وزهير بخيت).

الإمارات صفر-2 السعودية.

الإمارات 1-1 الصين (خالد إسماعيل) خسارة المنتخب بركلات الترجيح 3-4.

الإمارات - 1996

الإمارات 1-1 كوريا الجنوبية (خميس سعد).

الإمارات 3-2 الكويت (حسن سعيد وعدنان الطلياني وبخيت سعد).

الإمارات 2-صفر إندونيسيا (حسن سعيد وعدنان الطلياني).

الإمارات 1-صفر العراق (عبدالرحمن إبراهيم).

الإمارات 1-صفر الكويت (حسن سعيد).

الإمارات صفر-صفر السعودية (خسارة المنتخب 2-4 بركلات الترجيح).

الصين - 2004

الإمارات 1-3 الكويت (محمد راشد سرور).

الإمارات صفر-2 كوريا الجنوبية.

الإمارات صفر-صفر الأردن.

فيتنام - 2007

الإمارات صفر-2 فيتنام.

الإمارات 1-3 اليابان (سعيد الكأس).

الإمارات 2-1 قطر (سعيد الكأس وفيصل خليل).

قطر - 2011

الإمارات صفر-صفر كوريا الشمالية.

الإمارات صفر-1 العراق.

الإمارات صفر-3 إيران.

أستراليا - 2015

الإمارات 4-1 قطر (2 أحمد خليل + 2 علي مبخوت).

الإمارات 2-1 البحرين (علي مبخوت +هدف عكسي).

الإمارات صفر-1 إيران.

الإمارات 1-1 اليابان (علي مبخوت) فوز المنتخب 5-4 بركلات الترجيح.

الإمارات صفر-2 أستراليا.

الإمارات 3-2 العراق (2 أحمد خليل - 1 علي مبخوت).

الإمارات - 2019

الإمارات 1-1 البحرين (أحمد خليل).

الإمارات 2-صفر الهند (خلفان مبارك وعلي مبخوت).

الإمارات 1-1 تايلاند (علي مبخوت).

الإمارات 3-2 قيرغيزستان (خميس إسماعيل وعلي مبخوت وأحمد خليل).

الإمارات 1-صفر استراليا (علي مبخوت).

الإمارات صفر-4 قطر.

قطر- 2023

الإمارات 3-1 هونغ كونغ (سلطان عادل وزايد سلطان ويحيى الغساني).

الإمارات 1-1 فلسطين (سلطان عادل).

الإمارات 1-2 إيران (يحيى الغساني).

الإمارات 1-1 طاجيكستان (خليفة الحمادي) خسر المنتخب بركلات الترجيح 3-5.