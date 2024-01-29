الرياضي اللبناني بطلاً لـ «سلة دبي»

أهدى إسماعيل أحمد فريقه الرياضي اللبناني الفوز على «سترونغ غروب» الفلبيني (77-74)، وحصد اللقب التاسع في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد أن نجح في تسجيل رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على صالة نادي النصر، في نهائي النسخة الـ33 للبطولة.

وعزز الرياضي رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزاً بالبطولة، بعد تتويجه بطلاً أعوام 2005، و2006، و2008 و2009 و2013 و2015 و2019 و2023، كما أهدى السلة اللبنانية لقبها الـ14 تاريخياً، بعد أن توج بها الحكمة عامي 2002 و2016، والشانفيل في نسختي 2003 و2004، وأنيبال زحلة صاحب اللقب الوحيد عام 2012.

وسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ونجح فيها فريق أهلي طرابلس الليبي في انتزاع الميدالية البرونزية بفوزه على بيروت اللبناني بنتيجة (94-73). وعقب انتهاء المنافسات، توج رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه أعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأعضاء اتحاد السلة، وممثلو الشركات الراعية، فريق «سترونغ غروب» الفلبيني بالميداليات الفضية، وفريق الرياضي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

وعرف الرياضي في النهائي كيفية رسم طريق لقبه التاسع، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (22-12 و24-20)، فيما لم يشفع لفريق «سترونغ غروب» نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع (25-15 و17-16).