3 «عواجيز» يمتعون الجمهور في «سلة دبي»

يواصل ثلاثة لاعبين محترفون إمتاع جمهور بطولة دبي الدولية لكرة السلة، رغم تخطيهم حاجز الـ35 عاماً، وتقديمهم مستويات مميزة مع أنديتهم المنافسة على لقب النسخة الـ33، المقامة حالياً على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى 28 يناير الجاري، أبرزهم نجم فريق الرياضي اللبناني إسماعيل أحمد، صاحب الـ48 ربيعاً.

ويعد سن (27 عاماً) المعدل الوسطي لفترة تألق لاعبي كرة السلة، وذلك وفقاً لخبراء اللعبة، على أن يبدأ اللاعب مع بلوغه سن الـ30 مرحلة التراجع في الأداء، ما لم يتبع برامج صارمة، سواء في اللياقة البدنية أو على صعيد نمط حياته اليومية وبرنامجه الغذائي، الكفيلين في منح اللاعب الحفاظ على تألقه، بالصورة ذاتها التي أظهرها ثلاث من نجوم بطولة دبي الحالية، سواء إسماعيل أحمد، أو التونسي رضوان بن سليمان مع ناديه الحكمة، والنجم السابق لأندية هيوستن روكتس ولوس أنجلوس ليكرز في الدوري الأميركي للمحترفين دوايت هوارد، المدافع حالياً عن ألوان فريق «سترونغ غروب» الفلبيني. «الإمارات اليوم» ترصد النجوم الثلاث الذين يواصلون تألقهم في سلة دبي، رغم تخطيهم حاجز الـ35 عاماً، وفق الآتي:

إسماعيل أحمد

يتسلح فريق الرياضي اللبناني في حملة الدفاع عن لقبه، بخبرات نجمه إسماعيل أحمد، الذي يواصل العطاء على أرضية الملعب، ويتمتع بشعبية واسعة في أوساط بطولة (سلة دبي)، بعد أن حقق لقبها في 11 مناسبة مع أندية ومنتخبات مختلفة، حققها مع الاتحاد السكندري عام 2011، ومنتخب مصر 2014، وتسعة ألقاب مع الرياضي جاء آخرها العام الماضي.

رضوان بن سليمان

يدافع التونسي رضوان بن سليمان (43 عاماً) في النسخة الحالية عن ألوان فريق الحكمة، ويمتلك في مسيرته سجلاً حافلاً من الإنجازات، كما سبق له الاحتراف في الدوري الإماراتي، وتتويجه مع الشارقة في 2011 ببطولة الأندية العربية، وكان بن سليمان العام الماضي على أعتاب الاحتراف مع فريق بروكلين نيتس في دوري السلة الأميركي.

دوايت هوارد

حظي نجم كرة السلة الأميركية (إن بي إيه) وفريق لوس أنجلوس السابق دوايت هوارد (38 عاماً) باستقبال الأبطال عند وصوله الفلبين، للانضمام إلى فريق «سترونغ غروب» قبل التوجه إلى دبي، قبل أن يواصل هوارد إمتاعه جمهور الجالية الفلبينية الذي توافد إلى مدرجات صالة النصر، بعروضه القوية، وتسجيله معدلات أداء من الناحيتين الهجومية والدفاعية.

حمدان سعيد: مدلولات إيجابية وسلبية

أكد نجم السلة الإماراتية السابق عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة دبي الدولية حالياً، حمدان سعيد، أن مواصلة تألق لاعبين تخطوا حاجز الـ35 عاماً، له مدلولات عدة، سواء من الناحية الإيجابية كلاعبين قادرين على مواصلة العطاء وإمتاع الجمهور، أو على الجانب السلبي في افتقار اللعبة عالمياً هذه الفئة من اللاعبين القادرين على إكمال المسيرة. وقال سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن مجهودات كبيرة يبذلها هؤلاء اللاعبون للحفاظ على تألقهم، أبرزها التزامهم ببرامج تدريبات خاصة بجانب النظام الغذائي، واستمرارية عطائهم رغم تخطيهم حاجز الـ35 عاماً». وأضاف: «مواصلة تألق هؤلاء اللاعبين، له مدلول سلبي على ساحة اللعبة، إذ يشير إلى ندرة المواهب العربية في القدرة على رفد أنديتهم، وإكمال المسيرة لبلوغ المستويات التي يقدمها نجوم بحجم إسماعيل أحمد ورضوان بن سليمان».