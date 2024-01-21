الحمرية و«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يفوزان بجائزة «الإستدامة الرياضية»

توج مجلس الشارقة الرياضي ناديي الحمرية الثقافي الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بجائزة «مجلس الشارقة للإستدامة الرياضية» التي نظمها بمشاركة 20 نادياً احتفاءً بعام الإستدامة، وتوفرت أسباب النجاح للحفل الذي أقيم اليوم الأحد بمعهد الشارقة للتراث، وحضره عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس إدارة الشارقة الرياضي و رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية وأعضاء لجنة الجائزة وعدد من موظفي المجلس والأندية.

اشتمل الحفل على فيلم عن مراحل الجائزة وكلمة لرئيس المجلس أثنى فيها على تجاوب الأندية وهنأ الفائزين وشكر فرق العمل، وكلمة لمريم يوسف الحوسني مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، رئيس الجائزة، استعرضت فيها المعايير والأهداف وأهم الأرقام والإحصاءات، وعلى هامش تتويج الفائزين بالجائزة وأصحاب أفضل المبادرات، تم تكريم 5 رياضيين على انجازاتهم العام الماضي، واعضاء لجنة الجائزة.

على مستوى الأندية التخصصية: حصل نادي الشارقة للصقارين على المركز الأول لجائزة الاستدامة الرياضية وتلاه نادي الثقة للمعاقين ثم الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث، وحصل نادي الشارقة للسيارات القديمة على المركز الأول في فئة أفضل فريق عمل، و نادي خورفكان للمعاقين على المركز الأول في فئة أفضل مبادرة وهي جهاز تدريب بديل لعدائي الكراسي المتحركة تم تصنيعه بإعادة تدوير للخردة، وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على جائزة التفوق العام

وعلى مستوى الأندية الرياضية، حصل نادي مليحة الثقافي الرياضي على المركز الأول وتلاه نادي المدام الثقافي الرياضي في المركز الثاني، ثم نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي في المركز الثالث،و حصل نادي البطائح الثقافي الرياضي على المركز الأول في فئة أفضل فريق عمل، وحصلت شركة خورفكان لكرة القدم على المركز الأول في فئة أفضل مبادرة من خلال مبادرة «عين النسر» وهي عبارة عن كاميرات مراقبة لزيادة الأمن والسلامة بحافلات الأندية الرياضية، وحصل نادي الحمرية الثقافي الرياضي على جائزة التفوق العام.

تكريم اللاعبين المميزين: محمد سعيد المسيبي لاعب نادي الشارقة الرياضي الذي حصل على المركز العاشر في الترتيب العالمي لفئة الناشئين تحت 11 سنة في كرة الطاولة، وعلي حميد اللوغاني من نادي البطائح صاحب المركز الثالث في«المسابقة العالمية للحساب الذهني»، والسباح حمد الشحي لاعب نادي الحمرية بمناسبة حصوله على ذهبية سباق 50 متر حرة في «البطولة العربية الثانية للرياضات المائية» بدولة قطر، وناصر حسين الزرعوني لاعب كرة اليد_أشبال بنادي البطائح الفائز بجائزة الطالب المتميز بمؤسسة «حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»، وسلطان صالح محمد من نادي الذيد بمناسبة فوزه بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» كأفضل رياضي ناشئ.