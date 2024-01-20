خالد عيسى.. الحارس الأعلى تقييماً في كأس آسيا

حصل حارس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خالد عيسى، على أعلى تقييم لأداء حراس المرمى في بطولة كأس أمم آسيا، المقامة حالياً في ضيافة قطر. وكان خالد عيسى نجم مباراة المنتخب أول من أمس، أمام فلسطين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل 1-1. وقام خالد عيسى بثماني تصديات ناجحة، وهي أعلى نسبة تصديات في البطولة حتى الآن، إلى جانب حصوله على تقييم 8.4 درجات من أصل 10، بحسب مواقع عالمية متخصصة، وبحسب الإحصاءات الخاصة بالبطولة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتفوق خالد عيسى على حراس آخرين، بينهم حارس المنتخب القطري مشعل برشم الذي بلغ تقييمه 7.5 درجات، في آخر مباراتين خاضهما حتى الآن في البطولة.

وأشاد المدرب السابق لحراس مرمى المنتخب، وناديي الجزيرة والعين، العراقي سمير شاكر بالمستوى المميز الذي يقدمه خالد عيسى في البطولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالمستوى الفني المميز لخالد عيسى، الذي أكدته المواقع العالمية من خلال التقييمات الفنية، وفي رأيي يستحق أعلى من 8.4 درجات، كونه أسهم بالحفاظ على فرصة المنتخب في التأهل».

وكان خالد عيسى تصدى بنجاح لركلة جزاء في الشوط الأول أمام فلسطين، إلى جانب سلسلة كبيرة من الفرص المحققة من مهاجمي المنتخب الفلسطيني طوال فترات المباراة.

وتابع سمير شاكر: «الأداء الذي قدمه خالد عيسى في مباراة فلسطين كان مصدر ثقة عالية لزملائه اللاعبين للاستمرار في تقديم الأداء المرجو منهم، رغم النقص العددي منذ الشوط الأول، كما أنه تصدى بنجاح لضربة جزاء، وذلك ليس بجديد على خالد عيسى، الذي أظهر مهارته وبراعته منذ أول مباراة له مع المنتخب، وكانت في لقاء وديّ أمام الصين سنة 2011، ولايزال مستمراً في تميزه حتى اليوم».

بدوره، قال المدرب السابق لحراس مرمى الوصل، العراقي نعمت عباس، إن خالد عيسى استثمر خبرته المتراكمة وتألق خلال لقاء فلسطين. وأضاف: «هو من الحراس الذين يتميزون بثبات المستوى، وخلال مباراة أول من أمس، كانت تحركاته سليمة، و ردة فعله ممتازة».

. حارس المنتخب خالد عيسى حصل على تقييم 8.4 درجات في لقاء فلسطين.