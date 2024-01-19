3 «أهداف فنية» لمنتخب السلة في «دولية دبي»

قال المدير الفني لمنتخبات كرة السلة، منير بن الحبيب: إن «المنتخب يبحث عن ثلاثة أهداف فنية من وراء مشاركته في بطولة دبي الدولية، التي تدشن اليوم نسختها الـ33 على صالة نادي النصر بدبي». ويفتتح المنتخب مبارياته في البطولة اليوم الساعة السابعة والربع مساء بلقاء «سترونغ غروب» الفلبيني، المدعم بخبرات نجم دوري السلة الأميركية وفريق لوس أنجلوس السابق، دوايت هوارد، في مباراة تقام ضمن المجموعة الثانية، التي تضم الوحدة السوري، وأهلي طرابلس الليبي، وفريقي الهومنتمن وبيروت اللبنانيين.

وأكد بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: مشاركة المنتخب في البطولة بعيدة عن فكرة المنافسة، وترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق ثلاثة أهداف فنية، أبرزها: استكمال البناء على النجاحات التي حققها في مشاركته الأخيرة في بطولة العرب بمصر الشهر الماضي والتي حل فيها رابعاً، خصوصاً على صعيد مواصلة تطوير أداء اللاعبين. وقال: «قدم المنتخب أداء مشرفاً في البطولة العربية، ونجح في مقارعة منتخبات لها مكانتها على الساحة الدولية».

وأضاف: «تمثل البطولة المحطة ما قبل الختامية من خريطة عمل طويلة في مراحل إعداد المنتخب التي استهلت منذ صيف العام الماضي، بهدف بلوغ الجهوزية المطلوبة، لخوض استحقاق المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، ونطمح من خلالها لمواصلة الطريق نحو عودة السلة الإماراتية إلى مكانتها الطبيعية بين كبار آسيا». وتابع: «أهدافنا واضحة في مواصلة الدفع بالعناصر الشابة، لاكتساب مزيد من خبرات المواجهات القوية، التي تصب في مصلحة منح المنتخب الخيارات الإضافية المطلوبة على صعيد دكة البدلاء».

وشدد بن الحبيب على أن البطولة أيضاً تمثل محطة نموذجية في مراحل الإعداد، حيث يدخلها المنتخب مكتمل الصفوف، بعد التحاق لاعبي شباب الأهلي بالمنتخب، عقب مشاركتهم مع ناديهم في افتتاح إياب الدور التمهيدي من (سوبر غرب آسيا). وأضاف: «نركز في مبارياتنا في دور المجموعات في بطولة دبي على عناصر عدة، وذلك بهدف استعادة الانسجام المطلوب بين عناصر المنتخب كافة، خصوصاً أن المنتخب سيواصل تجمعه بعد انتهاء البطولة، قبل التوجه مطلع فبراير إلى معسكره الخارجي في صربيا وتركيا.

وتنطلق البطولة بلقاء بيروت اللبناني مع أهلي طرابلس الساعة الثالثة والربع عصراً، ثم لقاء النصر الإماراتي أمام الحكمة اللبناني الساعة الخامسة والربع مساء. وبعدها مواجهة المنتخب مع سترونغ غروب، ثم لقاء الرياضي اللبناني مع منتخب تونس الساعة التاسعة والربع مساء.