«طواف الإمارات» ينطلق من الظفرة 19 فبراير لمسافة 980 كم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، عن المسار الرسمي والقمصان والرعاة للنسخة السادسة من طواف الإمارات 2024، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير المقبل، لمسافة إجمالية تبلغ 980 كم، والتي تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة لمسافة 12.1 كم.

وينطلق السباق بمنطقة الظفرة يوم 19 فبراير، عبر المرحلة الأولى لمسافة 143 كم (من الظفرة ووك في مدينة زايد إلى قصر ليوا)، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة لمسافة 12.1 كم) بأبوظبي في جزيرة الحديريات، ثم المرحلة الثالثة في 21 فبراير (من جزيرة المرجان - جبل جيس لمسافة 176 كم)، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي 22 فبراير من نادي ضباط شرطة دبي مروراً بأبرز معالم دبي ووصولاً إلى دبي هاربور لمسافة 173 كم، أما المرحلة الخامسة 23 فبراير (من العقة - أم القيوين لمسافة 182 كم)، وتليها المرحلة قبل الأخيرة في 24 فبراير (من متحف اللوفر أبوظبي إلى كاسر الأمواج)، حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 138 كم، وتختتم النسخة السادسة من طواف الإمارات بالعين في 25 فبراير لمسافة 161 كم (من بيت محمد بن خليفة المعلم التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي - قمة جبل حفيت).

وترعى الشركة العالمية القابضة القميص الأحمر، فيما ترعى القميص الأبيض نخيل، والأسود شركة بن حمودة.

كما أعلن المجلس أيضاً في مؤتمر صحافي عن المسار الرسمي والقمصان والجهات الراعية للنسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، الذي ينطلق من دبي وينتهي في أبوظبي، عبر أربع مراحل بمجموع 468 كم، خلال الفترة من الثامن حتى الـ11 من فبراير المقبل، كما تم الإعلان عن المسار الرسمي والقمصان والجهات الراعية للنسخة السادسة من طواف الإمارات 2024 (السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط) الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير المقبل.

وتقام المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات في الثامن من فبراير بدبي (من دبي ميريكال جاردن – دبي هاربور) لمسافة 122 كم، وتليها المرحلة الثانية في التاسع من فبراير (من باب النجوم المغيرة في مدينة المرفأ - مدينة زايد لمسافة 133 كم)، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية» في 10 فبراير لمسافة 128 كم (من متحف شرطة العين بمدينة العين - إلى قمة جبل حفيت)، ويختتم طواف السيدات مراحله بأبوظبي يوم 11 فبراير (من متحف اللوفر أبوظبي - كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 105 كم تتخلل معالم بارزة عدة في أبوظبي).

وخلال المؤتمر الصحافي تم الإعلان عن رعاة قمصان طواف الإمارات للسيدات 2024، المزود من قبل العلامة الرياضية الإيطالية (إيلي)، ويكون القميص الأحمر برعاية مياه العين، والقميص الأخضر برعاية تدوير، والقميص الأبيض برعاية برجيل القابضة، والقميص الأسود برعاية الدار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بنادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات محمد القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي، ونائب مدير قنوات دبي الرياضية حسن حبيب.