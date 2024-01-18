5 نقاط قوة وضعف في منتخب فلسطين

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة صعبة، مساء اليوم، في الجولة الثانية من كأس آسيا المقامة في قطر، مع المنتخب الفلسطيني، وذلك ضمن المجموعة الثالثة. ورغم أن المنتخب يسعى لحسم التأهل رسمياً اليوم إلى الدور الثاني، لكن المهمة قد لا تكون سهلة أمام منتخب فلسطيني صعب، إذ رغم معاناته نقاط ضعف، خصوصاً من جانب الأخطاء الدفاعية، لكنه يتفوق في الكرات العرضية.

وكان منتخب فلسطين دفع ثمن الأخطاء الدفاعية بالخسارة 4-1 أمام إيران في المباراة الأولى، لكنه في المقابل يمتلك بعض نقاط القوة التي قد تشكل قلقاً لـ«الأبيض». وتظهر في منتخب فلسطين خمس نقاط قوة وضعف، ومن ذلك الضغط العالي، والكرات العرضية، والاستحواذ الإيجابي على الكرة، وهي أبرز مصادر القوة، لكنه يعاني أخطاء دفاعية، إلى جانب خسارته بسهولة لوسط الملعب، وسوء التمركز.

واستقبلت شباك المنتخب الفلسطيني في لقاء إيران أربعة أهداف، كلها بسبب الأخطاء الدفاعية، بداية من الفشل في تشتيت الكرة، كما حدث في الهدفين الأول والرابع، وعدم التمركز الصحيح في الهدف الثاني، بجانب ترك ثغرات كبيرة في خط الدفاع، ما فتح الباب لهدف إيران الثالث، حيث لم يحتج لاعبو إيران سوى ثلاث تمريرات للتسجيل.

يضاف إلى هذا خسارة وسط الملعب بشكل سريع، إذ إنه فقد منطقة المناورات لصالح لاعبي إيران، وقد شل ذلك من قدراته في بناء هجمات منظمة، كما تسبب في إجبار المهاجمين للعودة إلى الوراء من أجل الحصول على الكرة في بعض الأوقات، ومنح الزيادة العددية لخط الدفاع في الكثير من اللحظات.

في المقابل، فإن الضغط العالي هو أبرز نقاط قوة فلسطين، ووفقاً لإحصاءات شبكة «أوبتا» العالمية، فرغم الخسارة العريضة إلا أنه احتل المركز العاشر من بين 24 منتخباً في قائمة الأنجح حين يتعلق الأمر بالضغط العالي، وهو الأسلوب الذي يحاول فيه اللاعبون الضغط على الخصم بشكل قوي لقطع الكرة أو إجباره على تشتيتها، ثم كسب الكرة لعكس الهجوم.

وثانية نقاط القوة تتعلق بالاستحواذ، فقد ساعدت اللياقة البدنية العالية لدى لاعبي فلسطين في أن يكون احتفاظهم بالكرة إيجابياً، ما أجبر إيران على التراجع في الكثير من الأوقات، رغم الفوارق الفنية والبدنية، كما أنهم أجادوا استغلال المساحات، ونجحوا في الوصول إلى منطقة الجزاء أكثر من مرة.

أما ثالثة نقاط القوة فهي الكرات العرضية، فقد نال ثماني كرات عرضية على مدار الشوطين مقابل تسع لإيران، وكان معظم الكرات العرضية ناتجاً عن الهجمات المرتدة.

نقاط القوة والضعف لمنتخب فلسطين:

■ الأخطاء الدفاعية وسوء التمركز.

■ خسارة وسط الملعب.

■ الضغط العالي على الخصم.

■ اللياقة البدنية العالية للاعبين.

■ الكرات العرضية.