مطالبات

قال مدرب فريق في الدرجة الأولى إن إدارة النادي تطالبه بتحقيق انتصارات يمكن وصفها بـ«الخيالية»، لصعوبتها في دوري الهواة، وفي المقابل لا توفر عناصر بسيطة تساعد على تحقيق ما تصبو إليه الإدارة.

صفقة

كشف مسؤول بارز بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن النادي قطع شوطاً كبيراً لإتمام صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الانتقالات الشتوية المرتقبة، وذلك لتغيير الصورة السلبية التي ظهر بها الفريق في الفترة الماضية، وكادت تطيح بإدارة النادي الحالية.

منتخبات

سجلت بطولة كأس آسيا مفارقات كبيرة قبل أن تبدأ، أبرزها استقطاب منتخب ماليزيا 14 لاعباً من نادي جوهردار الماليزي، بينما تم استدعاء 11 لاعباً من السد القطري و10 من الرفاع البحريني لتمثيل منتخبات بلدانهم.

توقعات

توقع إداري سابق في أحد أندية الدرجة الأولى النتائج المتواضعة التي يمر بها النادي منذ فترة طويلة لغياب أساسيات الإدارة الناجحة، مبرراً ذلك بأنه أحد أسباب انسحابه من النادي.

سلتيك

سيكون سلتيك الأسكتلندي أكثر الأندية تضرراً بسبب انضمام خمسة من لاعبيه للمشاركة في كاس آسيا، هم: اليابانيان زيتو هتاتي، ودايزن مايدة، والكوريان يانغ هيون، وأوهيون جيو، إضافة للأسترالي ماركو تيليو.

تكليف

كلف مدرب نادٍ محترف مساعديه بإدارة تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لرغبته في متابعة مباريات كأس آسيا في محاولة منه لاستقطاب لاعبين جدد لضمهم للفريق في الانتقالات الشتوية.

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