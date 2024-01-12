"دي بياجيو" و"بانوتشي" يتقلدان ذهب "البادل" في افتتاح "نجوم الكرة في الشارقة"

توج نجما الكرة الإيطالية السابقين لويجي دي بياجيو، وكريستيان بانوتشي، بلقب منافسات "جولة النجوم للبادل" التي جرت الأربعاء في افتتاح "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة" المقامة حتى غدٍ السبت، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 200 لاعباً من 23 دولة، بينهم 22 من أساطير كرة القدم الدوليين.

وتوجه رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد المدفع، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بتتويج الثنائي الإيطالي دي بياجيو وبانوتشي، بتغلبهما في المباراة النهائية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة على حساب الثنائي المكون من أسطورتي كرة القدم الأوكراني اندريه شيفشينكو وزميله الفرنسي فينسنت كانديلا.

واحتاج نجما الكرة الإيطالية في تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة، دي بياجيو وبانوتشي، إلى حسم شوط كسر التعادل (7-6) لانتزاع اللقب بعد مجموعة أولى تمكن من خلالها الثنائي شيفشينكو وكانديلا من حسم نتيجتها (4-2)، قبل أن يتمكن دي بياجيو وبانوتشي من معادلة النتيجة بحسم المجموعة الثالثة (4-3).

وتستكمل اليوم الجمعة، فعاليات "أسبوع نجوم الكرة في الشارقة"، بانطلاق "ليلة النجوم" في مباراة يحتضنها استاد نادي الشارقة وتجمع نخبة من أساطير كرة القدم.