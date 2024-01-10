100 لاعب في «تحدي صقور المستقبل للغولف»

استضاف اتحاد الإمارات للغولف، 100 لاعب ولاعبة، في جولة «تحدي صقور المستقبل»، التي أقيمت أول من أمس، على مسار الحفر ذات معدل الثلاث ضربات في نادي الإمارات للغولف بدبي.

وسجلت منافسات الرجال لفئة «الصافي» فوز رضا حسان بالمركز الأول، بإجمالي 44 نقطة، وفي فئة «الماسترز رجال» للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، فاز بالمركز الأول بمنافسات «الصافي» كونستانتين زوبالاس برصيد 40 نقطة، وعلى صعيد منافسات السيدات، انتزعت اللاعبة علياء القبيسي المركز الأول في منافسات «الصافي» 36 نقطة، فيما فازت بالمركز الأول في منافسات «الكروس» هانا ألين بإجمالي 73 ضربة، وفي منافسات الناشئين، احتل جورج ناش المركز الأول في فئة «الصافي» برصيد 44 نقطة.