«مزون» و«عنيدة» تتألقان في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

تألقت المطيتان «مزون» و«عنيدة» في تحديات الصغار لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2024، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، إذ تنافست شعارات أبناء القبائل في الفترة المسائية من خلال 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لرموز سن اليذاع للأشواط المفتوحة والإنتاج، وشاركت أكثر من 1211 مطية في التحديات الصباحية والمسائية في سن اليذاع.

وحقق شعار سعيد جابر عبدالله محمد ثاني رموزه بالمهرجان، من خلال فوز «مزون» بكأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح وجائزة المليون ونصف المليون درهم، بزمن قدره 8:55:2 دقائق، بينما قدم «متوكل» المملوك إلى علي سعيد سالم الزرعي عرضاً رائعاً في ثاني الأشواط قاده لحصد بندقية اليذاع الجعدان المفتوح وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم، مسجلاً توقيتاً بلغ 8:50:6 دقائق.

من جهته حصد شعار هدي بطي دميثان الشامسي كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار للإنتاج للعام الثاني على التوالي، فبعد فوز «مبشرة» في العام الماضي، حققت «عنيدة» الإنجاز نفسه هذا العام وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم، كما سجلت أفضل توقيت بلغ 8:50:0 دقائق، بينما أهدى «حبيب» مالكه خليفة نصيب خليفه الخيلي بندقية اليذاع الجعدان للإنتاج والجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم بعد وصوله لخط النهاية في زمن قدره 8:53:8 دقائق، وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.

في المقابل، يترقب عشاق سباقات الهجن الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2024، بمشاركتها في تحديات سن اللقايا التي ستقام على مدار 33 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و17 شوطاً في الفترة المسائية من بينها أربعة أشواط لهجن الإنتاج المملوكة لهجن أصحاب السمو الشيوخ.