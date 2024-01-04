الفارس برايان بطلاً للإسطبلات الخاصة للقدرة

فاز الفارس الأوروغوياني برايان أنغيلو، بلقب كأس ولي عهد دبي للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في دبي، بمشاركة 193 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم برايان السباق على صهوة الجواد «ماريو» المملوك إلى «إسطبلات إس إس»، بعدما جاء في المركز الـ12 في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثانية، قبل أن يقفز إلى المركز الأول في المرحلتين الثالثة والرابعة ويحتفظ بالصدارة بزمن قدره 3:25:35 ساعات. بينما جاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة الجواد «بومبك دو سوفستير» المملوك إلى «إسطبلات تي إن تي» بزمن قدره 3:25:54 ساعات. وجاء في المركز الثالث الفارس خليفة يوسف أحمد البلوشي، على صهوة الجواد «ستيرلينغز دجانغو» المملوك إلى «إسطبلات العواصف 2»، مسجلاً زمناً قدره 3:26:00 ساعات.

مراحل السباق

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس محمد سالم هيف، المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول على صهوة الجواد «كاديتي» المملوك إلى «إسطبلات إس إم»، مسجلاً زمناً قدره 1:11:40 ساعة. وتبعه في المركز الثاني فارس أحمد المنصوري، على صهوة الجواد «ليبانتو دي جوادارنك» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» بزمن قدره 1:13:05 ساعة. وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة الجواد «فيك دي بانوكريس» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» بزمن قدره 1:13:09 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً حدثت تغييرات كبيرة على مستوى مراكز الصدارة، بعدما تقدم الفارس خليفة يوسف أحمد البلوشي، من المركز الرابع إلى الأول على صهوة الجواد «ستيرلينغز دجانغو» المملوك إلى «إسطبلات العواصف 2»، مسجلاً زمناً قدره 2:03:27 ساعة. وصعد الفارس زايد محمد المهيري، من المركز التاسع إلى الثاني على صهوة الجواد «بومبك دو سوفستير» المملوك إلى «إسطبلات تي إن تي»، مسجلاً زمناً قدره 2:03:28 ساعة. وجاء في المركز الثالث الفارس مصعب الفلاسي، متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «سيناتوري» المملوك إلى «إسطبلات زعبيل 3»، مسجلاً زمناً قدره 2:03:29 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً، بعدما قفز الفارس الأوروغوياني برايان أنغيلو، من المركز الخامس إلى الأول على صهوة الجواد «ماريو» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» بزمن قدره 2:48:32 ساعة. بينما تراجع متصدر المرحلة الثانية الفارس خليفة البلوشي، إلى المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2:48:41 ساعة، كما تراجع الفارس زايد محمد المهيري، من المركز الثاني إلى الثالث بزمن قدره 2:48:44 ساعة.