كرة قدم الصالات تواجه 5 تحديات

أكد رياضيون أن كرة قدم الصالات تواجه خمسة تحديات قوية بحاجة لإيجاد حلول مستدامة، لاستمرار تطورها، خصوصاً بعد أن أصبحت رياضة تنافسية وتتابع من قبل الجمهور، مشيرين إلى أن هذه التحديات ليست صعبة ويمكن إيجاد حلول لها حال تدخل اتحاد الكرة، ومن بين هذه التحديات قلة عدد الأندية المشاركة في مسابقات كرة قدم الصالات، وعدم تنوع الدعم المقدم للأندية، بجانب قلة المباريات والمسابقات التي تخوضها فرق كرة قدم الصالات، كما طالبوا بزيادة الاهتمام بالمراحل السنية لاكتشاف المواهب بمختلف الأعمار، وكذلك عودة بطولات المدارس والمؤسسات لاستثمار البنى التحتية المتوافرة.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم» إن الموسم الحالي حقق نجاحات استثنائية رغم مشاركة 11 نادياً بواقع ستة في دوري الرجال وخمسة في دوري الرديف، وأبرز النجاحات: قوة المنافسات التي شهدتها المباريات، والحضور الجماهيري الجيد، والتغطية الإعلامية المنتظمة، واستكشاف لاعبين جدد من المواهب المواطنة قادرين على أن يشكلوا العمود الفقري لمستقبل اللعبة.

وعبر الرياضيون عن تطلعاتهم إلى أن يكون لاتحاد الكرة وقفة داعمة أكبر لاستدامة نجاح بطولات الصالات والتصدي للتحديات التي تصادف اللعبة في مختلف المجالات، منها دعم الأندية بشكل يسهم في استمرار تواجدها من خلال توجيه الأندية غير المشاركة في منافسات الصالات على الانضمام لأسرة اللعبة، بما يسهم في تطور اللعبة، كما ثمن الرياضيون الدور البارز والمهم لمجلس الشارقة الرياضي بدعم ورعاية بطولات الصالات التي تنظمها وتشرف عليها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات.

دعم اتحاد الكرة

وفي هذا السياق قال مدرب خورفكان أنور الحمادي: «يعد الموسم الحالي استثنائياً بقوة التنافس الذي شهدناه قياساً بالكثير من المواسم السابق، رغم تناقص عدد الفرق، ونطمح لعودة الأندية المنسحبة أو انضمام أندية أخرى جديدة من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة».

وتابع: «كرة الصالات بحاجة إلى دعم أكبر من اتحاد كرة القدم من خلال اعتماد آلية تلزم أندية الدرجة الأولى أو دوري المحترفين بتشكيل فريق للصالات ودعمه بما يسهم في بناء منتخبات قوية للمشاركات الدولية».

اكتشاف اللاعبين الموهوبين

بدوره، وصف مدرب البطائح عدنان الهولي، تنظيم بطولات الصالات بالاعتماد على اللاعبين المواطنين وبعدد محدود من مواليد الدولة بأنه حقق نتائج ملموسة في اكتشاف اللاعبين الموهوبين، وخلق أجواء تنافسية أقوى.

وأكد أن التغطية الإعلامية الجيدة التي تتمتع بها كرة قدم الصالات واللوائح الفنية الدقيقة للجنة التنفيذية لكرة الصالات وضعتها في مكان مرموق بين بقية الرياضات الجماعية، مشدداً على أن ذلك بحاجة لتعزيز المكاسب التي تحققت.

وقال الهولي: «رغم النجاحات فإن هناك تحديات بحاجة للتصدي لها، منها الحاجة للاهتمام بالمراحل السنية لاستكشاف لاعبين مواطنين بمختلف الأعمار، وإحياء بطولات المدارس والمؤسسات لاستثمار البنى التحتية المتوافرة والمميزة على مستوى العالم، كما أن مسابقات الصالات بحاجة لدعم اتحاد كرة القدم، وبحاجة إلى دعم الأندية غير المشاركة في المسابقات للعودة للانضمام للبطولات».

ودعى الهولي اللجنة التنفيذية إلى إيجاد بطولات أخرى لرفع عدد المباريات التي تخوضها الفرق للحفاظ على المردود الفني عالياً، متمنياً إقامة مباريات سوبر أو بطولات للأندية الخليجية في المستقبل القريب.

وأكد أن نادي البطائح يعمل بشكل تصاعدي لبناء قاعدة عريضة من اللاعبين في كرة الصالات.

بطولات جديدة

من جانبه طالب إداري فريق كرة قدم الصالات في اتحاد كلباء، عبدالله سعيد النقبي، برفع عدد المباريات التي يخوضها لاعب الصالات من خلال إقامة بطولات أكثر لتعويض النقص الذي تسبب به تناقص عدد الفرق المشاركة، داعياً إلى أن تكون فترة التوقف بين انطلاق الموسم ونهايته طويلة نسبياً.

وأضاف: «رغم إقامة المسابقة بستة فرق، وهو أقل من المواسم الماضية، فقد تحقق النجاح المطلوب، وتحققت مكاسب غير مسبوقة من خلال اكتشاف لاعبين مواطنين موهوبين يمكنهم أن يشكلوا العمود الفقري للمنتخبات الوطنية».

وتابع: «نتطلع لزيادة عدد الفرق المشاركة، ونطمح إلى أن يبادر اتحاد الكرة بتوجيه بقية الأندية إلى المشاركة، خصوصاً التي انسحبت في وقت سابق».

وبخصوص فريقه اتحاد كلباء قال النقبي، إن «أسرة النادي تشعر بالرضا التام عن النتائج والمستوى الفني قياساً بالمواسم الماضية، تمهيداً لمشاركات أقوى في المواسم المقبلة».

أبرز التحديات

■ قلة عدد الأندية المشاركة في مسابقات كرة قدم الصالات.

■ عدم تنوّع الدعم المقدم للأندية.

■ قلة المباريات والمسابقات التي تخوضها فرق كرة قدم الصالات.

■ المطالبة بالاهتمام بالمراحل السنية.

■ ضرورة إحياء بطولات المدارس والمؤسسات لاستثمار البنى التحتية المتوافرة.