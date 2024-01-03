رونالد يرشح الإمارات لتكون لاعباً مهماً في برامج الاتحاد الدولي للتجديف الحديث

رشح الفرنسي جان كريستوف رونالد رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية، دولة الإمارات لتكون لاعباً مهماً ومحورياً في تطوير برامج الاتحاد الدولي لرياضة التجديف الحديث مستقبلاً، ونشر مفهوم هذه الرياضة بشكل واسع بين شرائح المجتمع، لما تتمتع به الإمارات من شواطئ رائعة، ومسطحات مائية متنوعة، تناسب رياضة التجديف الحديث بشتى أنواعها، وتعد محفزة لنشر التجديف البحري.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف الحديث إعجابه بما لمسه خلال زيارته، أخيراً، إلى دبي، وتحديداً مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في دبي هاربور (الميناء السياحي)، حيث حضر وشارك في المسيرة البحرية لمحبي رياضة التجديف، للتوعية بأهمية البيئة، والمحافظة على الحياة الفطرية والتي حملت عنوان (صفر كربون.. ماء نظيف).

وقال رئيس الاتحاد الدولي الذي التقى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بحضور عضوي الاتحاد محمد الفلاحي وخالد العويس: «يمكننا أن نعمل مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ومع الأندية الوطنية، لتحقيق خطوات إيجابية في سبيل تنظيم فعاليات مستقبلية عدة، والتي من شأنها نشر رياضتنا، ونحن على يقين بنجاح كل الأحداث التي تقام هنا، نظراً للمكانة التي تتمتع بها الإمارات في المنطقة الخليجية والشرق أوسطية، إلى جانب تمتع الدولة بالبنية التحتية التي تساعد على تحقيق النجاح».