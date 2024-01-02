«ليوا الدولي» يتوج الفائزين في سباق السيارات

اختتمت، أول من أمس، فعاليات «مهرجان ليوا الدولي»، بسباق صعود «تل مرعب» للسيارات بفئاته المتنوعة، بمشاركة 60 سيارة.

وتم تتويج الفائزين في اليوم الختامي، الذي شهد فعاليات خاصة، احتفالاً بحلول العام الجديد، وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز محمد راشد الجابري بالمركز الأول في فئة «6 سلندر غاز»، محققاً 5.752 ثوانٍ، وجاء ثانياً عبدالله إسماعيل محمد محققاً 6.353 ثوانٍ، وثالثاً خالد توفيق رفاعي محققاً 6.505 ثوانٍ.

كما فاز محمد راشد الجابري بالمركز الأول في فئة «8 سلندر تيربو»، محققاً 6.216 ثوانٍ، وجاء ثانياً إبراهيم أحمد الشنيفي من السعودية محققاً 6.398 ثوانٍ، وثالثاً بدر علي حمد من السعودية أيضاً محققاً 6.652 ثوانٍ.

وحصد محمد راشد الجابري المركز الأول أيضاً في فئة «8 سلندر غاز» محققاً 5.830 ثوانٍ، وجاء ثانياً مشعل محمد الخالدي من السعودية محققاً 5.842 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالله راشد محققاً 5.997 ثوانٍ.

وفي فئة «6 سلندر تيربو» فاز بالمركز الأول عبدالله محمد الدهماني محققاً 6.565 ثوانٍ، وجاء ثانياً محمد أمين إسماعيل محققاً 6.649 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالله راشد محققاً 7.211 ثوانٍ. وفي فئة السيارات الكهربائية، حقق المركز الأول حمد سيف المنصوري، وجاء ثانياً مجد جمال الشعالي، وثالثاً محمد خليفة المنصوري.

وتوج عبدالله محمد الدهماني بالمركز الأول في فئة «الوكالة» محققاً 7.018 ثوانٍ، وجاء ثانياً أحمد محمد النعيمي محققاً 7.018 ثوانٍ، وثالثاً إبراهيم أحمد الشنيفي من السعودية محققاً 7.522 ثوانٍ. وفاز مشعل الخالدي من السعودية بالمركز الأول في الفئة المفتوحة محققاً 5.011 ثوانٍ، وجاء ثانياً حمد محمد الأحبابي محققاً 5.244 ثوانٍ، وثالثاً يوسف محمد آل علي محققاً 5.628 ثوانٍ. وقدم المشاركون من السعودية عروضاً قوية في فئة «الهايلوكس»، وفاز مهدي محمد السلوم بالمركز الأول محققاً 5.697 ثوانٍ، وجاء ثانياً عبدالعزيز محمد محققاً 5.741 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالعزيز الخشيبان محققاً 5.980 ثوانٍ.