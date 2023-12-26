الشامسي: هدف الحمرية صناعة أبطال أولمبيين   

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد حسن الشامسي، عن سعيه لتحقيق أهدافه المرسومة بصناعة أبطال أولمبيين ودوليين في الألعاب الفردية يكون بمقدورهم الوصول إلى منصات التتويج العالمية في السباحة والشراع والتجديف والقوس والسهم، لما يتمتع به النادي من لاعبين مواطنين موهوبين في مختلف الأعمار، وفقاً لخطة تم حصرها خلال الفترة الزمنية 2024-2026، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «التخطيط والتنفيذ يأتيان وفقاً للمواصفات الفنية المتبعة عالمياً، وذلك لا يقتصر على هذه الرياضات، بل يمتد لغيرها بحسب الخطة المعتمدة».

وأوضح: «لدينا في الوقت الحاضر لاعبون ولاعبات أولمبيون منهم من هو جاهز لأولمبياد باريس 2024 وآخرون نعمل على إعدادهم لأولمبياد الشباب والدورات الأولمبية الصيفية المقبلة، ولدينا خطة تمتد حتى 2026 تهدف إلى المزيد من الأبطال الدوليين وهذه الخطة معدة ومعتمدة وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي والأهداف الاستراتيجية للنادي، والتي من خلالها نستكمل الجهود التي قامت بها مجالس الإدارات السابقة، استناداً إلى رؤية محدثة لمجلس الإدارة الحالي، وهي تسير حسب الخطة الزمنية المعدة لها».

وأضاف: «الإنجازات التي حققها أبناء النادي على المستويين العربي والقاري، إضافة إلى المحلي تعزّز من طموحنا لتحقيق إنجاز دولي كبير، خصوصاً مع تمتع النادي بعدد كبير من المواهب المواطنة، ومنهم اللاعبة عائشة جاسم آل علي المرشحة بقوة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 في القوس والسهم، ورحمة خالد الشامسي الموهوبة في القوس والسهم والتي فازت بجائزة سموّ الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي بنسختها الأولى، بعد أن حققت أكثر من 17 إنجازاً على مستوى الدولة تسعة منها في المركز الأول».

وأكمل: «نركّز على خطة لغاية 2026 على لاعبي فريق التجديف ومنهم أحمد خميس الحمادي، وسلطان أحمد الشامسي، وحمد عامر الشامسي، وفي فريق الشراع الأخوان محمد وسلطان خالد العويس، وفي السباحة حمد يوسف الشحي».

وأثنى الشامسي على جهود المدربين الذين يتابعون التجارب العالمية ويحللون نتائجها للاستفادة منها، فضلاً عن ترسيخ مفهوم القدوة لدى لاعبي النادي لكونها من أساسيات صناعة اللاعب القادر على تحقيق الإنجازات، وقدم الشكر للاتحادات الرياضية التي تسهم بدورها في مواصلة العمل لتحقيق النجاح.