4 ألقاب لـ «مربط دبي» في ختام بطولة العرب

تمكّن مربط دبي للخيول العربية من إحراز لقب رابع، في ختام بطولة العرب لمربّي الخيل العربية، أول من أمس، في الصالة الكبرى في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي. وحافظ مربط دبي على إنجازه السابق الذي حققه في النسختين الأولى والثانية بلقب ذهبي ولقب فضي ولقب برونزي، مع إضافة لقب رابع برونزي في النسخة الجديدة.

وأحرز مربط دبي اللقب الذهبي للأفراس مع الفرس «دي جودي»، بينما نالت رفيقتها «دي غالية» اللقب الفضي، ثم في بطولة المهرات (سنتين وثلاث) نالت «دي تيماء» لقباً برونزياً، كما تمكن «دي شاهق»، من نيل لقب برونزي في بطولة الأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، ليصنع الفرق ويرفع حصيلة الألقاب في النسخة الثالثة من البطولة إلى أربعة. وفازت خيول الخيالة السلطانية العمانية، وخيول سعود الشريقي، بثنائية ذهبية في ختام البطولة، كما توجت إسطبلات الأريام بلقب ذهبي.