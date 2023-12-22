تكريم بطلات «دورة الشيخة هند الرياضية»  

احتفى مجلس دبي الرياضي بالفرق والرياضيات الفائزات في منافسات النسخة الـ11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الكبرى من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وشارك في تكريم الفائزات من الفرق والرياضيات، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وكذلك تكريم الرعاة والداعمين للدورة، وهم الرعاة الرئيسون: هواتف هونور، مجوهرات دهماني، «ذا فريش ماركت»، ريساينك للاستشفاء، والرعاة الاستراتيجيون: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والرعاة الداعمون الذين استضافوا منافسات الدورة: نخيل، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جست بادل، نادي النصر الرياضي.

وبحسب بيان صحافي: «شاركت في الدورة الـ11 أكثر من 1600 رياضية من منتسبات 65 من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة اللواتي تنافسن في 7 بطولات رياضية مختلفة تضمنها برنامج الدورة، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 9-20 نوفمبر الماضي».

ونالت شرطة دبي جائزة أفضل جهة من حيث النتائج المحققة برصيد 16 نقطة، كما نالت أيضاً جائزة أفضل جهة من حيث عدد المشاركات في الدورة اللواتي بلغ عددهن 137 رياضية.

وعلى مستوى النتائج الفردية فازت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول بلقب البولينغ للمواطنات، فيما ذهب لقب المقيمات إلى سامانثا هانان من شركة إيزي جنريتور.

وتم تكريم بطلات منافسات البادل، وهن: ميرة الفلاسي وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بطلتا فئة المواطنات، ومريم الهاشمي وجيسيكات لوكاس من «جست بادل» بطلتا فئة المقيمات.

وتم تكريم رقية المرزوقي من «طلبات» الفائزة بلقب الجري للمواطنات وخلود درويش الفائزة بلقب الجري للمقيمات، وأمريثا كوتي كريشانن من القنصلية العامة الكندية بدبي لفوزها بلقب البادمنتون.

وكرمت حصة بنت عيسى بوحميد أيضاً مروة محمود وجواهر التميمي من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الفائزتان بمنافسات الرماية، وميرة الفلاسي وزينب الجهران ومنى غضبان من هيئة الطرق والمواصلات لفوزهن بسباق قفز الحواجز، وكذلك تكريم ميرة الفلاسي من القيادة العامة لشرطة دبي لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً للمواطنات، وماخابات أومتانازوفا لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية للمقيمات لمسافة 30 كيلومتراً.

واستمعت حصة بنت عيسى بوحميد إلى شرح من أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، عن أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وكذلك «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» التي سيتم تكريم الفائزين بالدورة الـ12 لها يوم 10 يناير المقبل، حيث أشادت بجهود المجلس والعمل الكبير الذي يقوم به لنشر ممارسة الرياضة وتطوير مستويات الرياضيين والفرق وتحقيق البطولات وتمكين المرأة.