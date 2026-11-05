محمد بن راشد: أجمل ما في الحفل تكريم أخي الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر منصة "إكس": "شهدنا اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026.. حيث كرمنا أفضل الجهات الاتحادية الرائدة.. وأفضل المدراء وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية.. وكان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته".

وأضاف سموه: "نبارك لجميع الفائزين فوزهم بجوائز التميز.. والتي بدأناها قبل أكثر من 30 عاماً كمفهوم جديد في بلادنا.. وسنستمر عليها.. لأن التميز ليس هدف.. بل هو عقلية وثقافة.. عقلية تسعى للكمال لكن لا تصل إليه.. عقلية تعيد باستمرار تعريف النجاح وتمتلك الجرأة للتغيير المستمر والتجربة.. التميز فضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة".