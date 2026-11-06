محمد بن راشد: التميز عقلية وثقافة وفضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2026، وذلك خلال الحفل الذي نظمته حكومة دولة الإمارات.

كما حضر التكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية، حيث شهد الحفل تكريم الجهات الاتحادية التي حققت إنجازات نوعية في تطوير الأداء الحكومي، والقيادات والكوادر الوطنية التي قدمت نماذج متميزة في العمل والعطاء، إلى جانب أصحاب الإنجازات الاستثنائية والمشروعات التي أسهمت في تحقيق الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدنا اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026، حيث كرمنا أفضل الجهات الاتحادية الرائدة، وأفضل المدراء وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية، وكان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك لجميع الفائزين فوزهم بجوائز التميز، التي بدأناها قبل أكثر من 30 عاماً كمفهوم جديد في بلادنا، وسنستمر عليها لأن التميز ليس هدفاً، بل هو عقلية وثقافة.. عقلية تسعى للكمال لكن لا تصل إليه، عقلية تعيد باستمرار تعريف النجاح وتمتلك الجرأة للتغيير المستمر والتجربة، التميز فضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة».

كما كرّم سموه ثلاث جهات حكومية فائزة بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، تقديراً لنجاحها في ترسيخ التميز نهجاً مؤسسياً مستداماً، والمحافظة على مستويات متقدمة من الأداء والتطوير المستمر، وفازت بها وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية.

وتعد جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وإحدى الركائز الرئيسة لمنظومة التميز الحكومي، وتهدف إلى تحفيز الجهات والقيادات والكفاءات على تحقيق نتائج نوعية، وتعزيز التنافس الإيجابي، وتبادل أفضل الممارسات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وشهدت الدورة التقييمية 2026 مشاركة 30 جهة حكومية اتحادية، وترشح 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، بينما شارك أكثر من 130 خبيراً ومقيماً إماراتياً وعالمياً في عمليات التقييم. واعتمدت الجائزة منهجية تقييم شاملة بزاوية 360 درجة، تركز على النتائج والأثر، وتقيس الأداء من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات.

محمد بن راشد:

• جوائز التميز بدأناها قبل أكثر من 30 عاماً كمفهوم جديد في بلادنا، وسنستمر عليها لأن التميز ليس هدفاً، بل عقلية تعيد باستمرار تعريف النجاح، وتمتلك الجرأة للتغيير المستمر والتجربة.