مؤتمر صحافي لاتحاد البولو لتناول خطط بطولة العالم 2026

يعقد اتحاد البولو برئاسة محمد الحبتور، مؤتمراً صحافياً عند الخامسة من مساء اليوم، بحضور كل من أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسوق السياحي والتجاري عصام كاظم، ونائب رئيس اتحاد البولو سعيد بن دري، وأمين عام اتحاد البولو محمد حريز، لتناول الخطط المتعلقة باستضافة بطولة العالم للبولو في 2026، التي نالت الإمارات شرف تنظيمها، بإجماع من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولو والتي انعقدت في وقت سابق من هذا في الأرجنتين.

كما سيتناول المؤتمر الجهود التي بُذلت في هذا الشأن، للفوز بالاستضافة، والجهود التي ستقدمها المؤسسات الحكومية والرياضية والمجالس الرياضية لإنجاح النسخة المقبلة من بطولة العالم في الإمارات.