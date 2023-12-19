3 نجوم يعلنون المشاركة في «دبي إنفيتيشنال» للغولف

أعلن ثلاثة نجوم عالميين مشاركتهم في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال، التي تقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، في منتجع خور دبي، ضمن جولة دي بي ورلد، تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهم: الإيرلندي لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي بكأس رايدر، الإنجليزي تومي فليتوود المصنف 14 عالمياً، والمتوج مرتين بلقب بطولة أبوظبي، والنيوزلندي ريان فوكس الفائز بأربعة ألقاب في الجولة.

وينضم الثلاثي إلى روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً، وزميله في فريق كأس رايدر نيكولاي هوجارد، الذي فاز ببطولة جولة دي بي ورلد في دبي، الشهر الماضي، في المنافسات التي ستضم 60 لاعباً محترفاً و60 لاعباً من الهواة.

ستشهد بطولة دبي إنفيتيشنال، إحدى بطولات جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة المنافسات بنظام 72 حفرة، والتي تقام بالتزامن مع منافسات المحترفين والهواة «برو-أم» لمدة ثلاثة أيام، حيث يضم اليوم الرابع والأخير المحترفين فقط.

وقال دونالد في تصريحات صحافية: «من الرائع أن أبدأ موسم 2024 بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال، ونحن نحصل دائماً على الكثير من الدعم من المشجعين عندما تزور الجولة دبي، فهي مكان رائع للعب الفولف، ومع الحداثة المضافة لهذا الحدث الذي يوجد للمرة ا

لأولى في روزنامة الموسم، أنا متأكد أنه سيكون تجربة رائعة للجميع».

سيظهر فليتوود، الفائز بستة ألقاب في جولة دي بي ورلد، والمقيم في دبي، في الجولة مرة أخرى، الشهر المقبل، حيث يتطلع الرجل الإنجليزي إلى البناء على الزخم الناتج عن موسم 2023 الذي كان مثيراً للإعجاب له، وتضمن فوزه الثاني بكأس رايدر، وحصل على المركز الثاني في بطولة جولة دي بي ورلد في دبي.

وقال فليتوود، الذي سبق له الفوز في الإمارات، عندما حقق لقب بطولة أبوظبي في عامي 2017 و2018 على التوالي: «من الجيد إقامة فعاليات أمام أصدقائك وعائلتك، خصوصاً الأحداث ذات التنظيم الاحترافي، مثل بطولة دبي إنفيتيشنال. سيكون من الرائع أن أقضي أسبوعين في دبي، وآمل أن يجهزني ذلك لسنة كبيرة بالمنافسات».

وقال المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، توم فيليبس: «يسعدنا إطلاق بطولة دبي إنفيتيشنال للمرة الأولى كجزء من جدولنا الموسع لجولة دي بي ورلد 2024. وسيضمن هذا الحدث أن نبدأ الموسم بأناقة، ولا يمكننا الانتظار للترحيب بـ60 محترفاً و60 هاوياً في منتجع خور دبي الرائع في يناير».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي غولف»، كريس ماي: «مع تبقي أقل من شهر واحد على انطلاق الحدث، تجري الاستعدادات النهائية لبطولة دبي إنفيتيشنال في منتجع خور دبي التاريخي على قدم وساق. ونحن نتطلع إلى استضافة حدث آخر لجولة دي بي ورلد هنا في دبي، وهو الحدث الذي يعد بتقديم شيء يستمتع به الجميع».

ستكون بطولة دبي إنفيتيشنال أول حدث ضمن السلسلة الدولية في الجدول الزمني الجديد لجولة دي بي ورلد 2024، وهي ستقام مرة كل عامين في أعوام 2024، 2026 و2028. ويمكن للمشجعين الحضور مجاناً عن طريق التسجيل مسبقاً للحصول على تذاكر الدخول العامة.

. الحضور مجاناً للمشجعين عن طريق التسجيل مسبقاً.

. البطولة تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» وبنظام 72 حفرة.