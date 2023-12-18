"فيتاليتي" يحتفظ بلقب البطولة العالمية للألعاب الإلكترونية في أبوظبي

فاز فريق " فيتاليتي" بلقب نهائيات بطولة "بلاست بريمير" العالمية لعام 2023 البالغ مجموع جوائزها مليون دولار، وذلك في ختام فعاليات البطولة العالمية الأبرز للرياضات الإلكترونية في الاتحاد أرينا في أبوظبي.

وبحضور الآلاف من المشجعين من الكبار والصغار، تمكن فريق" فيتاليتي" من التغلب على خصمه "فيز كلان" في مواجهة مثيرة ليفوز بالمسابقة المرموقة للمرة الأولى ولينهي العام باعتباره أفضل فريق في لعبة "كاونتر سترايك" في العالم لعام 2023.

وكانت شركة بلاس، المتخصصة في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية، قد نظمت الحدث بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الالكترونية، الذي يمثل التابعة لحكومة أبوظبي في مجال الألعاب الالكترونية، واستقطب الحدث أفضل ثمانية فرق في العالم للمشاركة في المنافسات التي استمرت على مدار خمسة أيام.

بالإضافة إلى الفوز بالكأس، حصل فريق" فيتاليتي" أيضاً على الجائزة الكبرى وقدرها 500 ألف دولار، ليحرز الفريق لقبه الثاني على التوالي بعد الفوز باللقب في كوبنهاغن.