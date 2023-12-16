تفوّق نجمات اليونان في ختام الدوري العالمي للسباحة الفنية

شهد اليوم الأخير من منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية، أول من أمس، الذي أقيم في «مجمع حمدان الرياضي» في دبي، تفوقاً كبيراً لمنتخب اليونان في منافسات الفئة العمرية المفتوحة للكبار، وتألق منتخب بيلاروسيا على مستوى الناشئات.

وقام مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نائب رئيس المجمع، ناصر أمان آل رحمة، بتتويج الفرق الفائزة، بحضور مدير المجمع عبدالله شهداد، وضيفتي البطولة الروسية مارينا غوليدكينا، الحائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم خمس مرات، وداريا كالكينا، مديرة أكاديمية دبل دي للسباحة.

وحصل منتخب اليونان على المركز الأول في الفئة الحرة للكبار، وجاء ثانياً منتخب بيلاروسيا، حيث حضر هذان المنتخبان العالميان بقائمة من نخبة السباحات في هذه المنافسات بدبي، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات الدولية الكبرى المقبلة.

كما حصد المنتخب اليوناني المركز الأول في منافسات الزوجي الحر، يليه منتخب بيلاروسيا. وحقق منتخب بيلاروسيا أيضاً المركز الأول في الفئة الحرة للناشئات، يليه فريق أكاديمية سينكواتيكس الإماراتية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت أكاديمية جاتشيهيد الإماراتية.

وكسب منتخب بيلاروسيا المركز الأول في منافسات الزوجي للناشئات، يليه نادي كازان الروسي، وحل منتخب كازاخستان في المركز الثالث.