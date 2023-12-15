مواجهة حتا والبطائح تنتهي سلبية

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة حتا وضيفه البطائح مساء اليوم، وتعد مباراتهما التاريخية الأولى بينهما في دوري أدنوك للمحترفين، وجاءت ضمن الجولة 11. وجاءت المباراة ضعيفة المستوى، اذ خيم الحذر المبالغ فيه على أداء الفريقين، خصوصا في الشوط الأول والذي لم يشهد سوى محاولة واحدة، قام به مهاجم أيمن رشوق، وتصدى لها حارس البطائح، إبراهيم عيسى.

وتغير الوضع في الشوط الثاني في الدقيقة 81، والتي شهدت تعرض مدافع البطائح ديني بورغيس، للبطاقة الحمراء بعد تدخل من تقنية (الفار)، الا أن حتا لم يتمكن من الاستفادة من النقص العددي، ليتقاسم الفريقين نقطتي التعادل. ورفع حتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز قبل الأخير، مقابل 16 نقطة للبطائح في المركز السادس.