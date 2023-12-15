الجزيرة يلحق بـ"الصقور" الهزيمة الـ 7 على التوالي

مُني فريق "الصقور" بالهزيمة السابعة على التوالي، بعد خسارته اليوم أمام الجزيرة بهدف دون رد في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتأزم موقف الفريق بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط، وليتراجع إلى المركز الاخير. ويدين الجزيرة بهذا الانتصار إلى مهاجمه أحمد العطاس، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 14، بفضل تمريرة هيأها له عمر تراوري. ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 17، ليبقى في المركز الخامس في جدول الترتيب.