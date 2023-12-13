رمسـة مـلاعب

مهلة

أبلغ مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين، مقربين منه بأن إدارة النادي منحته مهلة جديدة للعمل على تحسين وضع الفريق، واستعادة توازنه من جديد، بعدما شهدت مسيرته، تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، وباتت إدارة النادي تفكر جدياً في إنهاء عقد المدرب بالتراضي.

ضغوط

تواجه شركة كرة القدم بأحد أندية دوري المحترفين ضغوطاً كبيرة من جمهور النادي من أجل الاستقالة، عقب تعرض الفريق لسلسلة من الإخفاقات، في حين سارعت إدارة النادي بدورها إلى عقد جلسة طارئة، ناقشت خلالها التطورات الأخيرة الخاصة بالفريق، وإيجاد الحلول المناسبة.

صلح

يقوم مسؤول بارز بأحد أندية دوري المحترفين بمساعٍ كبيرة، لعقد جلسة صلح بين مسؤول إداري حالي بالنادي وآخر سابق، بعدما ساءت العلاقة بينهما في الفترة الماضية على الرغم من أنهما كانا يرتبطان بعلاقة قوية.