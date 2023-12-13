بن هويدن: صناعة أبطال الجودو تتم بخطط ممنهجة من الأندية

وصف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، عيسى موسى بن هويدن، الجهود التي تبذلها أندية الدولة لتطوير رياضة الجودو، بأنها تتم بخطط فنية ممنهجة للوصول لصناعة لاعبين أبطال في المستقبل، وأنها تتناغم مع الخطط الفنية لاتحاد الجودو لتطوير اللعبة بشكل مميز، مؤكداً أنها أسهمت في اكتشاف لاعبين مميزين من المواهب المواطنة تبشر بمستقبل واعد.

وقال بن هويدن لـ«الإمارات اليوم»: «طموحنا في اتحاد الجودو أن تواصل الأندية جهودها لتخريج نخبة من اللاعبين المميزين القادرين على الوصول لمنصات التتويج الدولية في المستقبل القريب».

وتابع: «شاهدنا خلال بطولة الأندية العربية للجودو التي أقيمت أخيراً في مجمع زايد الرياضي بضيافة وتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية لاعبين ولاعبات يتمتعون بمستويات فنية مبشرة».

وأكد أن اتحاد الجودو لن يدخر الجهود لتقديم الدعم الفني الذي يمهد لتطويرهم من خلال إشراكهم في البطولات الدولية والمعسكرات الخارجية، مثنياً على جهود مدربي الأندية بتقديم أفضل الوحدات التدريبية والخبرات الفنية للاعبين.

وختم: «البنى التحتية المتوافرة في الأندية والكوادر التدريبية المميزة ودعم إدارات الأندية للموهوبين، يمكنها أن تسهم بشكل بارز في الحفاظ على نخبة الموهوبين والأخذ بهم لمستقبل واعد».