بينتو يعلن قائمة المنتخب الجديدة بعد الجولة 12 للدوري

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، يخطط لإعلان القائمة الجديدة للمنتخب عقب انتهاء الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين التي ستُقام يومي 23 و24 الجاري، استعداداً لخوض المنتخب معسكراً داخلياً في أبوظبي اعتباراً من 26 الجاري تحضيراً للمشاركة في كأس آسيا «قطر 2023» المقررة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

ويلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، وسيكون المعسكر المرتقب فرصة جيدة للجهاز الفني للمنتخب لتجهيز المنتخب بالشكل المطلوب من الجوانب كافة قبل المشاركة في كأس آسيا، خصوصاً على صعيد معالجة بعض النقاط السلبية التي يعانيها المنتخب التي كان قد حددها المدرب بينتو في أكثر من مناسبة، أبرزها أن المنتخب يعاني خللاً في خط الدفاع، وأنه بحاجة إلى تحسين وتطوير، وإلى مزيد من الانسجام بين عناصره.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب متابعته المباشرة لمباريات الدوري لمراقبة مستويات اللاعبين والتعرف عن قرب إلى مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية تمهيداً لاختيار القائمة الجديدة التي سيخوض بها الأبيض كأس آسيا.

وينتظر أن تشهد القائمة الجديدة اختيار العناصر نفسها التي تواجدت مع المنتخب في الفترة الأخيرة مع إمكانية إجراء تغييرات طفيفة ومحدودة في حال كانت هناك إصابات أو خلافه.

وسيشهد المعسكر المرتقب للمنتخب في أبوظبي الذي يمتد حتى الثامن من الشهر المقبل موعد السفر إلى الدوحة، خوض مباراتين أمام منتخب قيرغيزستان 30 ديسمبر الجاري، وعُمان في السادس من يناير المقبل.

ويركز مدرب المنتخب بينتو في اختياراته للاعبين على العناصر الشابة، ومدى جاهزية اللاعبين واستعدادهم النفسي والبدني.

وخاض المنتخب حتى الآن خمس مباريات منها ثلاث ودية أمام كل من كوستاريكا والكويت ولبنان، ومباراتين رسميتين أمام نيبال والبحرين وفاز فيها جميعها، إذ إن المنتخب لم يتعادل أو يخسر منذ تسلم المدرب البرتغالي مسؤولية تدريبه.

ويركز مدرب المنتخب أيضاً في هذه المرحلة على التنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية للأندية لاسيما على صعيد الحالة الفنية والبدنية لللاعبين، وكذلك حصول الجهاز الفني على المعلومات الكاملة المتعلقة باللاعبين على صعيد الحالة الفنية والبدنية وكذلك حالة اللاعبين من ناحية الإصابات المختلفة حتى تكون كل المعلومات في هذا الخصوص متوافرة لدى المدرب بينتو وطاقمه الفني المساعد، وكذلك على صعيد الجهاز الإداري للمنتخب الذي يقوم هو الآخر بأداء مميز في هذه الفترة وبتناسق وانسجام كامل مع الجهاز الفني.

وأثبتت الوجوه الجديدة والعناصر الشابة التي ضمها بينتو في الفترة الماضية جدارتها بالاختيار لصفوف المنتخب، من خلال مستوى وأداء ونتائج المنتخب في المباريات التي خاضها.

من جهة أخرى، يلعب الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة مدير المنتخب ياسر سالم دوراً مهماً في تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني واتحاد الكرة في تهيئة كل الأجواء الملائمة للمنتخب حتى يؤدي دوره المطلوب على أكمل وجه، ومواصلة المسيرة الإيجابية التي بدأها المنتخب منذ تولي المدرب بينتو تدريبه في يوليو الماضي خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني أروابارينا. ويتوقع أن يكون الجهاز الفني للمنتخب قد حصل على كل المعلومات الفنية المتعلقة بالمنتخبات التي سيواجهها المنتخب ضمن المجموعة الثالثة في كأس آسيا، وهي: إيران وهونغ كونغ وفلسطين ومدى استعداداتها وجاهزيتها من الجوانب كافة.

وتأتي تحضيرات المنتخب لكأس آسيا المرتقبة وسط أجواء إيجابية وروح معنوية عالية تسود بين اللاعبين في أعقاب النتائج الإيجابية التي حققها، وهي تصدر مجموعته ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعدما فاز على كل من منتخبي نيبال 4-صفر والبحرين 2-صفر، وحصد العلامة الكاملة وهي ست نقاط.

يُذكر أن مباراة المنتخب ضمن الجولة الثالثة في التصفيات المشتركة ستكون أمام منتخب اليمن في 21 مارس المقبل، لذلك فإن مشاركة المنتخب في كأس آسيا ستكون أيضاً بمثابة إعداد جيد له لبقية مبارياته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2026 وكأس آسيا 2027.

• المنتخب لم يتعادل أو يخسر منذ تسلّم المدرب البرتغالي مسؤولية تدريبه.

• كأس آسيا «قطر 2023» خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

برنامج المنتخب

دبي - الإمارات اليوم / أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو رسمياً، أمس، عن برنامج الأبيض لبطولة آسيا، الذي سينطلق ابتداء من الـ26 من الشهر الجاري بإقامة معسكر داخلي يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة المقرر يوم 8 يناير، وستُقام المباراة الودية الأولى أمام منتخب قيرغيزستان يوم 30 ديسمبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فيما ستُقام المباراة الودية الثانية أمام منتخب عُمان يوم 6 يناير على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وسيتم إعلان قائمة المنتخب النهائية التي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة 7 يناير خلال مؤتمر صحافي، وسيجري الأبيض تدريباته اليومية في معسكر أبوظبي في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات.

الجدير بالذكر أن بداية المعسكر ستشهد غياب لاعبي فريق شباب الأهلي وفريق الشارقة، بسبب استعدادهم لخوض مباراة كأس السوبر المقررة 29 الجاري على استاد آل مكتوم، وسيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المباراة.