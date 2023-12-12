ختام سباق قوارب التنين في دبي بمشاركة 2000 رياضي

اختتمت منافسات بطولة الإمارات للتجديف وسباق قوارب التنين «يورو كاب» التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مياه الواجهة البحرية لديرة في خور دبي بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 40 جنسية مختلفة. وتضمن الحدث ثلاث بطولات هي: الكاياك، الساب، و«دراجون بوت» والأخيرة تُقام للعام الثالث على التوالي في دبي، وهي البطولة الوحيدة لزوارق التنين التي تقام خارج دول أوروبا وتحمل اسم «يورب كب»، وهي ضمن سلسلة البطولات الأوروبية. وفي منافسات بطولة الإمارات للتجديف أحرز فريق «أبوظبي جلادياتورز» المركز الأول لفئة «أ 200 مختلط» يليه فريق الشارقة بادل ترايب ثم فريق «وايت دراجون» بالمركز الثالث، فيما أحز فريق «دبي ديجرز» لقب فئة المركز الأول في فئة «أ 200 المفتوحة للمتقدمين» يليه فريق «فورووارد» ثم فريق جورجيا سينيور. وفي فئة السيدات لزوارق التنين أحرز فريق «دراجون فاير» المركز الأول، يليه فريق «وايت دراجون» ثم فريق «باراكودا بادلرز»، فيما ذهب لقب منافسات أقل من «24 مختلط» إلى فريق «دراجون بوت ايطاليا1»، يليه «دراجون بوت ايطاليا 2» ثم فريق جورجيا، ونال الفرق نفسه لقب السباق نفسه للفئة المفتوحة.