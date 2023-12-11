منتخب السلة يدشن معسكره في البطائح اليوم

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم، على صالة نادي البطائح، معسكره الداخلي الممتد لأربعة أيام، بغياب لاعبي شباب الأهلي، ضمن مراحل إعداد «الأبيض» للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي تستهل فبراير المقبل، ويتطلع المنتخب من خلالها إلى العودة إلى المستوى «A» الذي يسمح بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

من جانبه أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، منير بن الحبيب، أن خارطة إعداد المنتخب المقبلة والمتضمنة معسكرات داخلية وخارجية ممتدة حتى موعد انطلاق المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية في 22 فبراير المقبل، وضعت بعناية وتنسيق تام بين لجنتي المسابقات والمنتخبات، بحيث لا تتعارض مع استحقاق شباب الأهلي في مشاركته الحالية في دوري «سوبر غرب آسيا».

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «إن غياب لاعبي شباب الأهلي عن معسكر البطائح، يعود إلى ارتباطهم مع فريقهم الذي يخوض في 18 الجاري في دبي، لقاء المنامة البحريني في الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي لدوري (سوبر غرب آسيا) عن المنطقة الخليجية».

وأضاف: «راعت خارطة إعداد المنتخب الممتدة حتى فبراير المقبل - بما فيها استحقاقا مشاركة (الأبيض) في بطولتي المنتخبات العربية، و(سلة دبي) الدولية - عدم تعرّض لاعبي الأندية للأحمال البدنية العالية، جراء المشاركة في الدوري المحلي، إلى جانب عدم تضارب مواعيدها مع استحقاقات شباب الأهلي في (سوبر غرب آسيا)».

وأوضح: «يعود لاعبو المنتخب للانتظام مع أنديتهم فور انتهاء معسكر البطائح، لخوض جولة في الدوري المحلي في 20 الجاري، وتُتبع بتوجّه بعثة (الأبيض) مكتملة الصفوف، بمن فيهم لاعبو شباب الأهلي، إلى مصر لإقامة معسكر خارجي يمتد حتى 25 من هذا الشهر، يتضمن تجربة ودية أمام المنتخب المصري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية في مصر».

وتابع: «فور العودة من البطولة العربية، يعود اللاعبون للانتظام مع أنديتهم، لاستكمال الجولتين الأخيرتين من الدور التمهيدي لبطولة الدوري، قبل أن يتجمع المنتخب مجدداً في 11 يناير بغياب لاعبي شباب الأهلي المرتبطين في 16 من الشهر ذاته بلقاء الشمال القطري، في افتتاح إياب الدور التمهيدي لـ(سوبر غرب آسيا)، قبل أن تكتمل صفوف (الأبيض) مجدداً في 17 يناير، في مرحلة إعداد ختامية لاستحقاق بطولة دبي الدولية التي تقام من 19 إلى 28 يناير المقبل».

واختتم: «يعاود المنتخب التجمع لمرة أخيرة فور انتهاء بطولة دبي الدولية، من دون لاعبي شباب الأهلي، والتوجّه في السابع من فبراير المقبل لمعسكر خارجي، في فترة تتزامن مع خوض شباب الأهلي في 14 من الشهر ذاته، لقاء المنامة البحريني، قبل اكتمال صفوف (الأبيض) مجدداً بالتحاق لاعبي شباب الأهلي بالمعسكر الممتد حتى 21 فبراير، لوضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى البحرين لخوض ضربة البداية في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية».