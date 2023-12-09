أول المنطلقين في «جائزة الشارقة الكبرى» للفورمولا1 يتحدد اليوم

يتحدد اليوم أول المنطلقين في «جائزة الشارقة الكبرى» التي تُعد ختام بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، المقامة في دورتها الـ22، وتنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وذلك من خلال منافسات أفضل زمن (كسر الكيلو) وسباقي السرعة «سبرينت رايس».

ويمثل الإمارات فريق «أبوظبي للزوارق السريعة» من خلال الأميركي شون تورنتي قائد زورق رقم «1»، وثاني القمزي قائد زورق رقم «2»، وراشد القمزي قائد الزورق رقم «5»، فيما يمثل فريق الشارقة للزوارق السريعة، كل من الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد الزورق رقم «12» وزميله الفنلندي سامي سيليو قائد الزورق رقم «11»، على أن يقود فريق «الفيكتوري» كل من الإماراتي أحمد الفهيم قائد الزورق رقم «3»، والسويدي إريك ستارك قائد الزورق رقم «4».

وتشهد المنافسات صبغة جديدة من التعديلات تعتمد للمرة الأولى، يتحدد على أثرها الترتيب النهائي للمنطلقين في السباق الرئيس غداً، ويتنافس على لقبه 21 من نخبة المتسابقين في العالم، في مشهد ختامي استثنائي لوداع موسم 2023.

وترتكز التعديلات الجديدة للبطولة على منح المتسابقين مزيداً من الفرص للحصول على أفضل مركز انطلاق في السباق الرئيس من خلال إضافة سباقي السرعة «سبرينت رايس» إلى منافسات أفضل زمن «كسر الكيلو» بصبغته التقليدية، على أن تتحدد على أثر نتائجها مجتمعة شبكة انطلاق السباق الرئيس. وتستهل الزوارق في التاسعة والنصف من صباح اليوم على بحيرة خالد سباق زمن «كسر الكيلو» المكون بصبغته التقليدية من ثلاث فترات من المراحل التأهيلية، يتحدد على أثرها الترتيب النهائي للسائقين الأسرع.

وترسم التعديلات الجديدة المدخلة على نظام التأهل الخارطة النهائية لشبكة انطلاق السباق الرئيس، إذ ينطلق «سبرينت رايس 1» في الثالثة من عصر اليوم، وينافس فيه الزوارق التي أنهت سباق أفضل زمن «كسر الكيلو» في المراكز (الأول، والرابع، والخامس، والثامن، والتاسع، و12، و13، و16، و17، و20، و21)، على أن ينطلق السباق الثاني «سبرينت رايس 2» في الثالثة و45 دقيقة، بمشاركة الزوارق التي أنهت «كسر الكيلو» بالمراكز (الثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والعاشر، و11، و14، و15، و18، و19، و22)، في سباقين تمنح نتائجهما القوارب التي سجلت الأزمنة الخمسة الأسرع في كل منها الفرصة المثالية للانطلاق من المراكز الـ10 الأولى للسباق الرئيس غداً، على أن تترك البقية (11 حتى 21) للزوارق صاحبة الزمن الأبطأ.

من جهة أخرى، تبادل الإيطالي الشاب ألبرتو كومباراتو قائد الزورق رقم «97»، وبطل العالم للموسم الحالي السويدي جوناس اندرسون، السيطرة في تجارب اليوم الأول، أمس، بحصولهما على الزمن الأسرع في حصتي التجارب. وتمكن كومباراتو مبكراً من فرض أفضليته على التجارب الإضافية، بزمن بلغ 46 ثانية و774 جزءاً من الثانية، فيما استطاع أندرسون على متن زورقه رقم «14»، التعويض في التجارب الرسمية الأولى وتسجيل الزمن الأسرع، بزمن بلغ 46 ثانية و475 جزءاً من الثانية.