ماراثون دبي الـ 23 ينطلق من جميرا 7 يناير المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي، الذي ينطلق في السابع من يناير المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي، عن مسارات السباق الذي يقام بمشاركة نخبة من أهم وأبرز العدائين في العالم.

ويتنافس المشاركون في سباقات لمسافة 42.195 كيلومتراً للمحترفين، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق أربعة كيلومترات للمبتدئين، إذ تُتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل الدولة وخارجها.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس، إن ماراثون دبي في نسخته الـ23 سينطلق بالقرب من مدينة جميرا، ثم يتجه المتسابقون يساراً إلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح ويمرون عبر تقاطع كلية دبي، مروراً بمدخل جزيرة النخلة على الجانب الآخر من الطريق، ثم مدخل مدينة دبي للإعلام على اليسار، والعودة إلى الخلف عند إشارات مرور فندق ويستن دبي الميناء السياحي. ثم يعودون مرة أخرى على طول منطقة الصفوح، ويمرون بمدينة جميرا ويتجهون إلى طريق شاطئ جميرا، مروراً ببرج العرب وفندق جميرا بيتش على اليسار.

وأضاف البيان أن المتسابقين سينتقلون بعد ذلك إلى طريق شاطئ جميرا مع الاستمرار على المسار الأيسر طوال الوقت، إذ يركضون نحو الجسر عند الخور ويتجهون قبل الجسر عند تقاطع طريق المحمل، ثم يعودون إلى تقاطع مدينة جميرا ثم يتخذون المسار نفسه مرة أخرى، وبعد إكمال المسار للمرة الثانية في شارع شاطئ جميرا، ينعطف المتسابقون يساراً بعد برج العرب عند تقاطع مدينة جميرا ويسيرون على طول طريق أم سقيم متجهين إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي.

وختم البيان بأن المتسابقين سيمرون حول أشهر وأبرز المنشآت السياحية، في مقدمتها (برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة). وسيكون الماراثون فرصة كبيرة للمشاركين من المحترفين من الرجال والنساء، لتحقيق المعيار الذي حددته اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية، للتأهل للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس.