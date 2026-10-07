فن واستثمار

في مدينة تتسارع ملامح الاقتصاد الإبداعي، لا تكتفي دبي باحتضان الأبراج والمشروعات الحديثة، بل توسّع حضورها لتصبح مساحة مفتوحة للفن المعاصر واقتناء الأعمال الفنية، وفي أحد معارضها بشارع جميرا، تتحول المعادن والبرونز إلى روبوتات وأبطال خارقين وخيول، في مشهد يجمع بين الفن والتصميم والاقتناء، ويعكس تنوع السوق الفنية في دبي، واتساع الاهتمام بالأعمال النحتية التي تجمع بين القيمة الجمالية والبعد الاستثماري.