العاني: «تحدي الحبتور» للتنس قدم 6 نجمات للعالمية على مدار ربع قرن

أكّد مدير العمليات ومسؤول الحكام في «تحدي الحبتور» الدولية لتنس السيدات، ليث العاني، أن «البطولة التي احتفلت، أول من أمس، بانطلاق نسختها الـ26، المقامة على ملاعب (منتجع الحبتور غراند) في دبي بإجمالي جوائز تبلغ 100 ألف دولار، قدمت على مدار ربع قرن ست لاعبات واعدات، نجحن سريعاً في شق طريقهن للنجومية، وحصدهن ألقاب بطولات كبرى في عالم الكرة الصفراء».

وقال العاني، لـ«الإمارات اليوم»: «إن بطولة (الحبتور) تُعدّ الأكبر على صعيد سلسلة (التحدي) في المنطقة، ونجحت على مدار 25 عاماً في أن تكون البوابة الأمثل لمواهب التنس، نحو الارتقاء بطموحاتهن إلى العالمية، منهن ست لاعبات سبق أن توّجن بهذه البطولة في خطوة أولى مهدت الطريق أمامهن إلى النجومية وحصد ألقاب بطولات عالمية كبرى».

وأوضح: «سجلت نسخة عام 2005 في (تحدي الحبتور) تتويج الفرنسية ماريون بارتولي، قبل أن تواصل مشوارها نحو النجومية، وتوّجتها بفوزها في 2013 ببطولة ويمبلدون الكبرى، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق حتى على أسطورة التنس العالمية سانيا ميرزا، المقيمة في دبي، حين توّجت بمنافسات الفردي في 2010، قبل الانتقال والاحتراف في منافسات الزوجي التي وقفت شاهدة على تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون لعام 2015، ومن ثم أستراليا المفتوحة 2016، إضافة إلى تتويجها بلقب (تنس دبي) للاعبات المحترفات في 2013».

وأضاف: «لاعبة الصين تايبيه سو واي شيا، المتوّجة في (تحدي الحبتور) 2016، التي سارت على خُطى سانيا ميرزا، بالاحتراف في منافسات الزوجي، لتتوّج ببطولة ويمبلدون أعوام (2019-2021-2023)، ومن ثم رولان غاروس 2023، إضافة إلى لقبين في (تنس دبي) للمحترفات عامي 2019 و2020، كذلك الأمر بالنسبة للرومانية سورانا كيرستيا، بطلة (تحدي الحبتور) 2020، التي نجحت في التدرج لتبلغ حالياً المرتبة 26 على العالم».

وتابع: «السويسرية بليندا بنيتشيش، فازت في (تحدي الحبتور) الدولية لعام 2017، وانطلقت بعدها إلى العالمية، في مسيرة شهدت أيضاً تتويجها ببطولة (تنس دبي) للاعبات المحترفات 2019، وتقدمها إلى المراكز الرابع عالمياً في التصنيف الدولي، كما سجل عام 2018 فوز التشيكية باربورا كريتشكوفا، في بطولة الحبتور، قبل أن تنجح في العالم التالي لاقتحام قائمة المصنفات عالمية، وصولاً إلى المركز الثاني على العالم في 2022».

واختتم: «ثقة اللاعبات الواعدات بهذه البطولة تعود إلى عوامل عدة، أبرزها فصل الشتاء الدافئ، وعلامة (دبي) كعاصمة للرياضة العالمية، بجانب موعد البطولة الذي يمثل خير اعداداً في بيئة مماثلة مناخياً قبل مشاركتهن مطلع العام المقبل ببطولة استراليا المفتوحة».

مفاجآت في ختام الدور الأول

هيمنت المفاجآت على مجريات، يوم أمس، في ختام الدور الأول من بطولة (تحدي الحبتور) الدولية لتنس السيدات، المقامة في نسختها الـ26 حتى الأحد المقبل، بعد أن نجحت اللاعبات اللواتي احتجن إلى خوض الأدوار التأهيلية لحجز مقعدهن في الدور الرئيس، في إقصاء نجمات يمتلكن سجلاً لافتاً في عالم الكرة الصفراء، أهلهن لفرض حضورهن بقوة على القائمة الرئيسة للبطولة.

وجاءت أقوى المفاجآت بتوقيع الروسية كيسينا زايتسيفا، المصنفة 1080 عالمياً، التي احتاجت إلى خوض أدوار تأهيلية لحجز مكان لها في الدور الرئيس للبطولة، بعد أن تمكنت زايتسيفا من أقصاء المجرية المخضرمة تيما بوبش، حاملة لقب بطولتي أستراليا المفتوحة عامي 2018 و2020، ورولان غاروس عامي 2019 و2020، بفوز الروسية بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-4) في مباراة أقيمت على الملعب الرئيس، وامتدت ساعة و32 دقيقة.

بدورها، سطّرت البريطانية إيملي أبليتون المصنفة 1168 على العالم، ثانية المفاجآت، بتغلبها على الهندية أنكيتا رانيا، المصنفة 206 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2) في لقاء اقتصر على 62 دقيقة.

واحتاجت الروسية انستازيا تيخانوفا المصنفة 216 عالمياً إلى ثلاث ساعات وخمس دقائق لإقصاء المصنفة الرابعة في البطولة الأسترالية أرينا روديونوفا، والفوز عليها بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (5-7 و6-3 و7-6)، لتضرب تيخانوفا موعداً في الدور الـ16 اليوم مع البريطاني إيملي أبليتون.

كما ضربت الروسية كيسينا موعداً في الدور الـ16 مع حاملة لقب (تحدي الحبتور) لعام 2021 والمصنفة الثانية بالبطولة الأوكرانية داريا سنيغور، بعد أن تمكنت الأوكرانية أول من أمس، من حجز مقعدها بالفوز على الروسية انستازيا زاخاروفا المصنفة 192 عالمياً بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4) في مباراة أقيمت على الاستاد الرئيس وامتدت لـ72 دقيقة.