علي ضاوي: سأنافس بقوة للفوز بذهبية العالم المقبلة في الفيزيك

شدّد نجم المنتخب الوطني للفيزيك علي ضاوي، أحد أبرز لاعبي الإمارات في بناء الأجسام والفيزيك، خلال السنوات الماضية، على أنه سينافس بقوة على الميداليات الذهبية في بطولات العالم المقبلة، بعد أن نال خلال مسيرته المميزة خمس بطاقات للاحتراف منافساً على لقب بطل الأبطال.

ونال علي ضاوي المركز الأول في ثلاث بطولات أحرز بها لقب بطل الأبطال في إنجاز إماراتي مميز، كما حصل على ثماني ميداليات ذهبية في الموسمين الماضيين في أقوى البطولات التي خاضها، ومنها الميدالية الذهبية في بطولة «دبي مصل كلاسيك» بنسختها الأخيرة.

وقال ضاوي لـ«الإمارات اليوم»: «أحرزت المركز الرابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا، وكنت جديراً بمركز أفضل من ذلك بكثير، وعلى الرغم من ذلك أشعر بسعادة غامرة لهذا الإنجاز وأعتز بالميداليات الذهبية التي أحرزتها مع منتخب الإمارات في بطولتي غرب آسيا والخليج إضافة إلى بطولة (دايمون كب) في عُمان».

وأضاف: «أشعر بالسعادة في جميع المراكز التي حققتها لكونها ترجمت الجهود التدريبية التي بذلتها بدعم من المدربين، ومساندة عائلتي وزملائي وجهة عملي التي ساندتني في مواصلة التدريب وخوض المنافسات، كما أشكر رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، على الدعم المستمر الذي قادني لتحقيق الإنجازات، وكذلك جهود المدير الفني للمنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، وقدوتي بطل العالم الماس البلوشي، ورعاية وجهود الكابتن أنيس بينوس مدير الصالة الرياضة بينوس في دبي، لتوفير سبل التدريب الاحترافي وفقاً لأفضل المواصفات العالمية».

وختم: «لا أرى موعداً للاعتزال، إذ أتطلع إلى مواصلة المنافسة في كل الفئات والأعمار».