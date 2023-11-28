لقب «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» يُدخل فيرستابن قائمة «عظماء الفورمولا1»

دخل سائق فريق «ريد بُل» الهولندي ماكس فيرستابن، قائمة العظماء في تاريخ سباقات «الفورمولا1»، بعد أن ظفر أول من أمس بسباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، وأضاف السائق البالغ من العمر 26 عاماً، من بوابة سباق «مرسى ياس» الانتصار الـ54 في مسيرته، ليصبح ثالث أعظم سائق في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها عام 1950، خلف كل من بطل العالم (سبع مرات) والسائق الحالي لفريق «مرسيدس» البريطاني لويس هاملتون صاحب الـ103 انتصارات، والأسطورة الألماني مايكل شوماخر بـ91 فوزاً.

ونجح فيرستابن في إنهاء سباق (الجولة الختامية في موسم الفورمولا1)، بالمركز الأول، بفارق تخطى 17 ثانية عن أقرب منافسيه سائق فريق «فيراري» شارل لوكلير المنحدر من إمارة موناكو، ليؤكد فيرستابن أحقيته بلقب بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي، كما منحه الفوز الرابع على التوالي في «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» الفرصة لتحطيم مزيدٍ من الأرقام القياسية، أبرزها نجاحه خلال موسم 2023 في حصد 19 انتصاراً كأكثر السائقين بتاريخ البطولة فوزاً في موسم واحد، محطماً بذلك رقمه القياسي السابق المسجل الموسم الماضي والبالغ 15 فوزاً.

واعترف الهولندي فيرستابن أن اللفة الأخيرة من سباق «مرسى ياس» جاءت عاطفية للغاية، وقال في تصريحات صحافية: «شعرت بعاطفة شديدة في اللفة الأخيرة، لأنها المرة الأخيرة التي سأقود هذه السيارة التي نجحنا خلالها برفقة زميلي في الفريق سيرجيو بيرز في الهيمنة على مجريات هذا الموسم، وحصد جميع الألقاب المتاحة على صعيد بطولة المركزين الأول والثاني في بطولة العالم للسائقين، بجانب بطولة العالم للصانعين».

وأوضح: «أردت البقاء على أرض الحلبة، بعد عبوري خط النهاية، بهدف الاحتفال بأسلوب استعراضي، لوداع موسم استثنائي لن يتكرر، حققنا خلاله سوياً مع فريق (ريد بُل) أرقاماً قياسية، بجانب الفوز في 21 من أصل 22 جولة تضمنتها روزنامة البطولة في 2023».

1003 لفّات في الصدارة

أسهمت اللفات الـ48 التي قاد خلالها فيرستابن صدارة مجريات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، وتخليه عن المركز الأول لسبع لفات فقط بعد إجرائه لوقفات الصيانة واستبدال الإطارات، في تحطيم رقمٍ قياسي صامد منذ العام 1963، ببلوغ فيرستابن حاجز 1003 لفّات في القيادة بصدارة السباقات في موسم واحد، وكسر الرقم القياسي السابق الذي كان يحتفظ به الأسطورة البريطاني جيم كلارك على متن سيارة فريق «لوتس».

(ريد بُل) تحطم رقماً قياسياً صامداً منذ 35 عاماً

قاد فيرستابن وزميله سيرجيو بيرز، فريقهما (ريد بُل) في موسم 2023، لتحطيم رقمٍ قياسي تاريخي صامد في البطولة منذ 35 عاماً، بعد أن نجح سائقا (ريد بُل) في تحقيق 14 انتصاراً متتالياً في الموسم، متخطيين بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم فريق (ماكلارين) في موسم 1988 والبالغ 11 انتصاراً على التوالي.

الروزنامة الكاملة لموسم 2024

2 مارس: حلبة صخير- البحرين

9 مارس: حلبة جدة – السعودية

24 مارس: جلبة ألبرت بارك – أستراليا

07 أبريل: حلبة سوزوكا - اليابان

21 أبريل: حلبة شنغهاي – الصين

05 مايو: حلبة ميامي – أميركا

19 مايو: حلبة إيمولا – إيطاليا

26 مايو: حلبة موناكو – موناكو

09 يونيو: حلبة مونتريال – كندا

23 يونيو: حلبة برشلونة – إسبانيا

30 يونيو: حلبة سبيلبرغ – النمسا

07 يوليو: حلبة سيلفرستون – بريطانيا

21 يوليو: حلبة هنغاريا – المجر

28 يوليو: حلبة سبافرانكوشن – بلجيكا

25 أغسطس: حلبة زاندفورت – هولندا

01 سبتمبر: حلبة مونزا – إيطاليا

15 سبتمبر: حلبة باكو – أذربيجان

22 سبتمبر: حلبة مارينا باي – سنغافورة

20 أكتوبر: حلبة أستون – أمريكا

27 أكتوبر: حلبة مكسيكو سيتي – المكسيك

03 نوفمبر: حلبة إنترلاغوس – البرازيل

23 نوفمبر: حلبة لاس فيغاس – أميركا

01 ديسمبر: حلبة لوسيل – قطر

08 ديسمبر: حلبة مرسى ياس - الإمارات