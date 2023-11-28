75 فعالية رياضية دولية في ضيافة دبي خلال ديسمبر

كشف مجلس دبي الرياضي عن قائمة مطولة لـ75 بطولة رياضية دولية وتنافسية متنوعة ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، في مختلف مناطق ووجهات دبي.

وتتصدر بطولات كأس دبي للسكوتر الكهربائي، وطيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار (Sail Gp)، وسباعيات الرغبي الدولية، وبطولة دبي الدولية للياقة البدنية، والدوري العالمي للسباحة الفنية، وكأس التحدي للجمباز الإيقاعي، وكأس الجمباز الدولية، وبطولة الخليج للسيارات الكلاسيكية، وبطولة الإمارات للتجديف وسباق قوارب التنين يورو كاب، وبطولة الشرق الأوسط للفنون القتالية، قائمة الأحداث الرياضية التي تقام على مدار الشهر المقبل.

وقال بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي «بطولة كأس دبي للسكوتر الكهربائي التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يوم 16 ديسمبر في حي دبي للتصميم، ستجمع نخبة من أفضل الدراجين في العالم الذين يتنافسون على متن أسرع سكوترات كهربائية في شوارع دبي تتخطى سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة».

وسيعود سباق جائزة طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار (Sail GP) إلى دبي خلال الفترة من 9-10 ديسمبر في ميناء راشد، ويعد السباق في دبي هو المرحلة السادسة للسلسة الدولية في موسمه الرابع المكونة من 13 مرحلة حول العالم.

ويشارك أكثر من 5500 رياضي ورياضية من جميع أنحاء العالم في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرغبي التي تعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية الدولية، وتقام خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر على استاد ذا سفنز.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي الدوري العالمي للسباحة الفنية (الإيقاعية) خلال الفترة من 13-14 ديسمبر، بمشاركة 200 لاعبة.

ويجتمع 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية من الرجال والسيدات في «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» التي تقام خلال الفترة من 8-10 ديسمبر، يتنافسون على جوائز تزيد على 1.4 مليون درهم.